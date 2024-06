Rosegg dominiert Himmelberg mit einem 7:0-Sieg

Spielberichte

Details Montag, 10. Juni 2024 18:45

In der 26. Runde der 2. Klasse B trafen der SV Rosegg und der SV Himmelberg aufeinander. Die Zuschauer erlebten eine einseitige Partie, in der der SV Rosegg von Beginn an dominierte und am Ende einen beeindruckenden 7:0-Sieg einfuhr. Matchwinner war Denny Kudler, der allein vier Tore beisteuerte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Blitzstart für SV Rosegg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Spielminute ging der SV Rosegg in Führung. Bekir Memic nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von SV Himmelberg aus und erzielte das 1:0. Dies setzte den Ton für das weitere Spielgeschehen.

Nur sechs Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Denny Kudler auf 2:0. Der SV Himmelberg schien zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, konnte keine nennenswerten Angriffe auf das Tor des SV Rosegg verzeichnen. Die Heimmannschaft hingegen spielte sich in einen Rausch.

In der 36. Minute war es dann Robert Sliskovic, der den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Nach einer sehenswerten Kombination war Sliskovic zur Stelle und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Rosegg in die Halbzeitpause.

Denny Kudler führt Rosegg zum Kantersieg

Nach der Pause setzte der SV Rosegg seine dominante Vorstellung fort. In der 58. Minute schlug Denny Kudler erneut zu und erzielte das 4:0. Kudler zeigte an diesem Tag seine Torjägerqualitäten und war vom SV Himmelberg nicht zu stoppen.

Christopher Trinkl setzte in der 69. Minute das nächste Ausrufezeichen und erhöhte auf 5:0. Es war bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass der SV Rosegg als strahlender Sieger vom Platz gehen würde.

Doch das Team von SV Rosegg war noch nicht fertig. In der 80. Minute war es wieder Denny Kudler, der zum 6:0 traf. Er ließ der Abwehr von SV Himmelberg keine Chance und krönte seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer.

Den Schlusspunkt setzte erneut Denny Kudler in der 90. Minute. Mit seinem vierten Tor des Tages stellte er den Endstand von 7:0 her. Der Schiedsrichter pfiff die Partie kurz darauf ab, und der SV Rosegg konnte einen verdienten und deutlichen Sieg feiern.

Der SV Himmelberg hatte während der gesamten 90 Minuten keine nennenswerten Torchancen und musste sich der spielerischen Überlegenheit des SV Rosegg klar geschlagen geben. Mit diesem Sieg festigte der SV Rosegg seine Position in der Liga und zeigte eine beeindruckende Leistung.

2. Klasse B: SV Rosegg : Himmelberg - 7:0 (3:0)

90 Denny Kudler 7:0

80 Denny Kudler 6:0

69 Christopher Trinkl 5:0

58 Denny Kudler 4:0

36 Robert Sliskovic 3:0

11 Denny Kudler 2:0

5 Bekir Memic 1:0

