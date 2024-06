Spektakel in der 2. Klasse B: Bodensdorf bezwingt Bad Bleiberg mit 8:5

Spielberichte

Details Montag, 10. Juni 2024 18:28

In einem torreichen Duell der 26. Runde der 2. Klasse B setzte sich ASKÖ Bodensdorf mit 8:5 gegen BSV Bad Bleiberg durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Weichen auf Sieg stellen, doch die Gäste zeigten sich kämpferisch und sorgten für ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von David Basta und Almir Redzic, die mit ihren Treffern das Spiel prägten.

Frühe Führung und viele Tore in der ersten Halbzeit

Von Beginn an ging es heiß her. Bereits in der 7. Minute brachte Andreas Hofmeister ASKÖ Bodensdorf mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Almir Redzic glich in der 11. Minute zum 1:1 aus. Nur eine Minute später zeigte David Basta seine Torjägerqualitäten und brachte die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 wieder in Front.

David Basta setzte seinen beeindruckenden Lauf fort und erzielte in der 18. Minute sein zweites Tor des Abends, womit er das 3:1 für ASKÖ Bodensdorf markierte. Benjamin Eberhardt legte in der 22. Minute nach und erhöhte auf 4:1. Mit diesem klaren Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause, wobei die Gastgeber die erste Hälfte klar dominierten.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit einem Paukenschlag. Almir Redzic verkürzte in der 48. Minute für BSV Bad Bleiberg auf 4:2 und machte deutlich, dass die Gäste noch nicht aufgegeben hatten. Doch ASKÖ Bodensdorf ließ sich davon nicht beirren. David Basta erzielte in der 59. Minute sein drittes Tor des Abends und stellte den alten Drei-Tore-Vorsprung zum 5:2 wieder her.

Der Torhunger der Gastgeber war noch nicht gestillt. In der 62. Minute traf Lukas Rabitsch zum 6:2, gefolgt von David Basta, der in der 65. Minute mit seinem vierten Tor das 7:2 erzielte. Almir Redzic versuchte, seine Mannschaft im Spiel zu halten und markierte in der 67. Minute seinen dritten Treffer, was den Spielstand auf 7:3 verkürzte.

Doch ASKÖ Bodensdorf schlug erneut zu: Lukas Rabitsch traf in der 78. Minute zum 8:3. Die Gäste kämpften weiter und wurden in den letzten Minuten des Spiels belohnt. Alexander Wedam erzielte in der 80. Minute das 8:4, und Almir Redzic setzte mit seinem vierten Treffer in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 8:5. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand das Endergebnis fest: ASKÖ Bodensdorf gewann das Spiel mit 8:5.

Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel mit vielen Toren und einer starken Leistung beider Mannschaften. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von David Basta mit seinen vier Toren sowie Almir Redzic, der für BSV Bad Bleiberg ebenfalls vier Treffer beisteuerte. Ein denkwürdiger Abend in der 2. Klasse B, der allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse B: Bodensdorf : Bad Bleiberg - 8:5 (4:1)

88 Almir Redzic 8:5

80 Alexander Wedam 8:4

78 Lukas Alexander Rabitsch 8:3

67 Almir Redzic 7:3

65 David Basta 7:2

62 Lukas Alexander Rabitsch 6:2

59 David Basta 5:2

48 Almir Redzic 4:2

22 Benjamin Reinhard Eberhardt 4:1

18 David Basta 3:1

12 David Basta 2:1

11 Almir Redzic 1:1

7 Andreas Michael Hofmeister 1:0

