Für den SV Weitensfeld war es „nur“ ein guter Herbst

2. Klasse C

Details Freitag, 23. Februar 2024 10:04

Der SV Weitensfeld steht in der 2. Klasse C nach 15 Spielen auf dem 2. Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf Leader Wietersdorf. Dabei hadert man vor allem mit den beiden Niederlagen im Herbst, welche kostbare Punkte kosteten. Im Frühjahr will man daher voll angreifen und die Spitze anvisieren.

Gut, aber nicht sehr gut

„Der Herbst war durchwachsen. Es war eine gute Hinrunde, aber nicht sehr gut, denn wir sind zwei Punkte hinter Wietersdorf“, resümiert Trainer Mag. Alois Huber. Vor allem die beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Wietersdorf und Viktring schmerzen dem Trainer. Mit den drei Remis und den zehn Sieger ist man aber zufrieden. So steht man nach 15 Runden mit 33 Punkten auf Platz 2 in der Tabelle und liegt nur zwei Zähler zurück. „Wenn wir alles gewinnen, haben wir es selbst in der Hand“, gibt sich der Coach kämpferisch für das Frühjahr. Das Ziel war es um die vorderen Plätze mitzuspielen und das wurde bisher erfüllt. Nach den letzten Jahren in denen man immer wieder nur knapp am Aufstieg scheiterte, will man auch heuer wieder so lang wie möglich um den Titel mitspielen und den Sprung ggf. endlich schaffen. Gleich in der dritten Runde im Frühjahr kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger (sofern sich bis dahin nichts verändert). Hier wird es wohl die erste richtungsweisende Entscheidung im Kampf um die Krone geben. In den letzten drei Runden trifft man ebenfalls auf Mitfavoriten und so wird es wohl bis zum Schluss spannend bleiben. „Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auch gegen Ende der Saison immer stärker wurden und darauf bauen wir“, zeigt sich Huber zuversichtlich trotz der schweren Auslosung.



Harald Stark verstärkt die Offensive

Mit Harald Stark kommt vom SC Sörg ein namhafter und bekannter Goalgetter nach Weitensfeld, der schon gezeigt hat, dass er in der 2. Klasse sehr treffsicher sein kann (21 Tore im Aufstiegsjahr mit Sörg 22/23). Die Offensivreihe der Weitensfelder bescherte der Mannschaft zwar einige Punkte, liegt im Vergleich zur Liga mit 38 Toren jedoch nur im Mittelfeld. Im Training befindet sich die Mannschaft ebenfalls bereits seit Ende Jänner. Zum Start gab es diesmal gleich ein Testspiel für die Weitensfelder. Im März folgt noch ein Trainingslager in Medulin um den letzten Schliff vor Meisterschaftsstart zu holen.