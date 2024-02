Eberndorf saniert das Clubhaus und spielt im Frühjahr alles auswärts

2. Klasse C

Der AC Eberndorf überwintert in der 2. Klasse C nach dem Herbst auf Rang 13 und liegt nach den eigenen Erwartungen im Soll. Der Fokus liegt vorerst auf der Sanierung der Clubanlage. Danach folgt der Nachwuchs und die Kampfmannschaft um in Zukunft wieder heimische Talente zu fördern und einzusetzen.

Im Herbst alle Spiele zuhause, im Frühjahr auswärts

Etwas Kurioses geht in dieser Saison beim AC Eberndorf von statten. Da man im heurigen Jahr damit beginnt das Clubhaus zu sanieren ist ein geregelter Spielbetrieb mit genügend Platz und Sanitäreinrichtungen für zwei Mannschaften nicht gegeben. Daher bat die Vereinsführung vor Auslosung darum, im Herbst alle Heimspiele der Saison bestreiten zu dürfen. Unter Zustimmung vom KFV und einiger gegnerischen Teams wurde der Wunsch gewährt und so fanden alle 14 Heimspiel bereits im Herbst statt. Aus den 15 gespielten Runden, eine Rückrunde war schon dabei, erreichte man dank je zweier Siege und Remis acht Punkte, was Platz 13 zur Folge hat. Trainer Alexander Prutej und Obmann Martin Lesjak sind prinzipiell zufrieden mit dem Herbst, denn sie betonen unisono, dass der gesamte Kader und Trainerstab keine Aufwandsentschädigung kassiert. „Der Fokus liegt jetzt auf die Sanierung vom Gebäude, da bleibt für die Mannschaft leider nicht viel Geld übrig“, erklärt uns der Obmann. Trotz der mäßigen Punkteausbeute und unter dem Aspekt von keinen Gagen wächst der Kader weiter, wie uns der Coach mitteilt. „Wir sind prinzipiell zufrieden, denn wir haben im Herbst schon mal mehr Punkte geholt als in der gesamten Saison davor“, ergänzt Prutej.



Trainingslager trotz Einsparungen

Trotz der zahlreichen Einsparungen die aktuell vorgenommen werden, fährt die Mannschaft Anfang März in ein mehrtägiges Trainingslager nach Porec um sich auf die Saison vorzubereiten. „Im Frühjahr wollen wir voll angreifen. Wir haben nichts zu verlieren und wollen einfach mehr Punkte holen als im Herbst“, sagt uns der Trainer. „Zusätzlich wollen wir uns im Bereich vom Nachwuchs neu aufstellen und so wieder heimische Talente in die Kampfmannschaft bringen“, ergänzt Obmann Lesjak. Neu zum Team gestoßen sind in der Winterpause Peteln vom ASKÖ Mittlern, Uran vom FC Eisenkappel, Bierbaumer vom SV Tainach und Anel Sehic via Neuanmeldung. Während des Herbstes hat sich bereits Buchleitner (zuvor SC Diex) den Eberndorfer angeschlossen.