Klares 5:0 über Straßburg! Moosburg kehrt in die 1. Klasse zurück!

Nach einigen Jahren im Keller hat es der SV Moosburg doch sehr klar geschafft, wieder in die 1. Klasse zurückzukehren. Beim 5:0-Kantersieg über Verfolger SV Straßburg (die Gurktaler hatten selbst keine Chance mehr auf den Aufstieg) leistete der Gegner so lange erbitterten Widerstand, als es die Kräfte zuließen. Moosburg gewann somit das Fernduell gegen die Sachsenburg Kickers um den besseren Punktekoeffizienten.

Moosburg begann vor beachtlicher Kulisse (250 verkaufte Tickets) durchaus druckvoll, wirkte aber nervös, zahlreiche Abspielfehler erschwerten gute Torszenen vor dem Gehäuse der Gurktaler. Die wiederum verlegten sich von Beginn an auf das Konterspiel, oder warteten auf Standards.

Mit der Stange kollidiert! Der Straßburg-Keeper muss raus!

Als in der 19. Minute Schiedsrichter Jürgen Hartenberger nach einem bösen Foul von Marvin Pickardt auf Freistoß plus Gelb für den Sünder entschied, legte sich Marco Divo die Kugel zurecht und traf aus schon schwierigem Winkel in die Tormannecke zur erlösenden Führung der Moosburger! Keeper Raphael Stark touchierte beim Rettungsversuch mit der Stange, lag lange benommen am Boden und wie bei der EM schirmten ihn die Mitspieler vorbildlich ab. Er wurde durch den 15-jährigen Dominik Plassnegger ersetzt, Stark konnte zum Glück auf eigenen Beinen den Moosburger Sportplatz verlassen.

Nach dem Rückstand hatten die Gäste ihre besten Szenen, Keeper Anze Hafner zeichnete sich bei Schüssen von Josef Landsmann und und Benjamin Reibnegger aus. Damit war aber das Pulver von Straßburg für die gesamte Begegnung verschossen und die Gurktaler konnten keine nennenswerte Chance mehr herausspielen und kamen kaum mehr in den Strafraum.



Häufige Szene: Moosburg im Angriff. Foto Ligaportal

Ab dem 2:0 läuft das Spiel auf einer schiefen Ebene

Das 2:0 erzielte kurz vor der Pause Moreno Remskar vom Strafraumkreuz in die lange Ecke. Der junge Plassnegger, der sich bereits mehrfach auszeichnen konnte, war erstmals geschlagen und mit dem Gegentreffer verließ das ersatzgeschwächt angetretene Straßburg langsam der Mut und im Fortdauer des Spiels auch die Kräfte.

In der zweiten Hälfte war das Spiel zunächst ein Sommergeplänkel mit moderater Härte, wobei Moosburg immer wieder zu Chancen kam. Erst im Finish wurde das Ergebnis deutlich, der bislang eher zurückhaltende Torjäger Chigbogu Onuh kam noch zu seinen beiden großen Auftritten, die ihm zusammen mit Rok Pirc (St. Urban) mit jeweils 22 Volltreffern die Torschützenkrone sichern sollte. Zunächst ging er gut in den Raum und schob den Ball an Plassnegger vorbei und nach dem 4:0 von Aleksander Malivojevic per Kopf legte er noch einen schönen Heber über den wehrlosen Junggoalie nach. Moosburg gewinnt hochverdient, steigt wieder in die 1. Klasse auf und hat nach sehr langer Zeit wieder am eigenen Platz was zu feiern.

Stimmen zum Spiel

Mario Loritsch (Trainer Moosburg): “Ich rechnete nicht mit so einem klaren Erfolg, hatten ja selbst ein paar Angeschlagene. Die Truppe hat aber alles gegeben und es hat gepasst.”

Marco Feichter (Obmann Moosburg): “Nach dem 2. Tor ging dann alles viel leichter, nach dem 3. Tor war Straßburg gebrochen. Die haben dennoch eine gute Truppe und werden nächste Saison vorne dabei sein.”

Martin Sinz (Trainer Straßburg): “Ein bisschen fehlte uns heute schon die Spannung. Wir wissen noch nicht, wie es unserem Keeper geht.”