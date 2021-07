Wietersdorf feiert Auftaktsieg gegen KAC 1b

Details Sonntag, 25. Juli 2021 15:33

Die erste Runde der 2. Klasse C brachte die Begegnung zwischen der WSG Wietersdorf und der KAC 1b mit sich. Vor dieser Partie einen Favoriten auszumachen war schwierig, da sich beide Teams das erste Mal gegenüberstanden. Die Routine stand ganz klar auf der Seite von Wietersdorf doch die jungen Athletiker bringen einiges an technischem Können mit. Somit durfte man gespannt sein, wer sich am Ende durchsetzte.

Offene erste Hälfte

Am Wietersdorfer Sportplatz entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Beide Teams erspielten sich Chancen doch Tore sollten in der Anfangsphase noch keine gelingen. Bis zur 35. Minute mussten die Zuseher warten ehe es den ersten Treffer zu sehen gab. Nach einem idealem Lochpass von Vukicevic enteilte Blaz Dobnikar der Klagenfurter Defensive und traf zur 1:0 Führung. Die jungen Athletiker steckten durch diesen Rückschlag nicht auf und kamen noch vor der Pause zurück. Nach einem Fehler der Wietersdorfer Defensive gab es Strafstoß für den KAC. Diesen verwertete Martin Auer souverän zum 1:1 Ausgleich.

Wietersdorf wird besser

In der zweiten Hälfte übernahm Wietersdorf zunehmend das Kommando und wurde spielbestimmender. Durch diese Überlegenheit resultierten auch einige Torchancen, doch erst in der 70. Spielminute wurde der Bann gebrochen. Nach erneuter schöner Vorlage von Vukicevic sorgte Noah Primus für die erneute Führung der Hausherren. Der KAC wirkte nun müde und schaffte es nicht mehr in die Partie zurück zu kommen. Kurz vor Schluss machte Blaz Dobnikar der nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ideal in Szene gesetzt wurde mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 den Deckel drauf.

Michael Gmainer. Trainer WSG Wietersdorf: "Die erste Hälfte war ausgeglichen und beide Teams hatten Chancen. In der zweite Hälfte kam es mir vor, als würde der KAC läuferisch nicht mehr mitkommen und wir waren klar besser, hatten noch einige Torchancen."

Die Besten: Noah Primus (RM), David Vukicevic (ZM), Blaz Dobnikar (ST) bzw. Patrick Trimi (ZM)