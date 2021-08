Remis im Spitzenspiel zwischen Straßburg und St. Paul

Details Sonntag, 22. August 2021 12:59

Der SV Straßburg lud am Samstag im Zuge der fünften Runde der 2. Klasse C den ASC St. Paul zum Spitzenspiel ins Gurktal. Die Straßburger wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und konnten ebenso wie der TSV Preitenegg alle vier Auftaktbegegnungen gewinnen. Die St. Pauler hingegen starteten etwas holprig. Die letzten Tage haben aber gezeigt, dass die Lavanttaler im Kommen sind. Somit war in Straßburg also alles angerichtet für einen Fussballleckerbissen.

Straßburg mit bärenstarker ersten Hälfte

Die Gastgeber machten von Beginn an keinen Hehl daraus, wer in Straßburg der Platzhirsch ist und waren nicht bedacht Geschenke zu verteilen. Mit einem Blitzstart und einem dominanten Auftreten ließ man den Gästen aus dem Lavanttal in den ersten 45 Minuten kaum eine Chance. Nach nur sieben Minuten überhob Johannes Landsmann den Keeper der Gäste aus 25 Metern und stellte auf 1:0. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde tanzte Anze Cankar zwei Verteidiger aus und nähte den Ball vom 16ner ins Kreuzeck - 2:0. Bis zur Pause hatten die Straßburger in der Folge das Spiel weierhin vollkommen unter Kontrolle, da aber kein weiterer Treffer gelang, blieb das Spiel zumindest vom Ergebnis her vorerst noch offen.

St. Paul erkämpft sich einen Punkt

Nach der Pause ließ Straßburg etwas nach und St. Paul wirkte wie ausgewechselt. Nach dem gefühlt erstem Fehler der Hausherren fuhr St. Paul einen Konter und Philipp Kogler trauf zum 2:1 Anschlusstreffer. Rund um die 70. Minute hatte Straßburg die große Chance, das Spiel wohl zu entscheiden, doch Dominik Messner im Gehäuse der Gäste parierte einen Elfmeter und hielt die St. Pauler damit im Spiel. Kurz darauf gab es nochmals Elfmeteralarm, doch diesmal blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm und Straßburg bekam keinen zweiten Elfmeter. St. Paul nutzte diese Umstände eiskalt aus und Robert Kienzl besorgte nach einer schönen Aktion den Treffer zum 2:2 Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch es blieb am Ende beim Remis.

Jakob Leitgeb, Obmann SV Straßburg: "Wir müssen heute mit dem Punkt leben. Nach der 2:0 Führung und einer richtig starken ersten Hälfte ist aber natürlich auch Wehmut dabei. St. Paul hat sich aber aufgrund der zweiten Hälfte diesen Punkt auch verdient. Es war ein tadelloses Fussballspiel."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!