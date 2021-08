Maria Rain setzt sich gegen Gurk durch

Details Sonntag, 22. August 2021 13:43

In der fünften Runde der 2. Klasse C standen sich am Samstag der SV Maria Rain und der SV Union Gurk gegenüber. Maria Rain holte aus den ersten vier Spielen sieben Punkte und hatten somit vor diesem Spiel einen Punkt mehr am Konto als der SV Gurk. Es war daher mit einer ausgeglichenen Partie zu rechnen wobei sich der Sieger in der Tabelle vorerst nach oben orientieren könnte.

Pausenführung für Maria Rain

Maria Rain startete mit einem frühen Tor optimal in dieses Spiel. Bereits nach neun Minuten leuchtete ein 1:0 von der Anzeigentafel. Alexander Juch scorte nach Stangelpass von Topcagic per Hechtkopfball sehenswert. In der Folge bekamen die Zuseher viele Chancen und ein gutes Spiel zu sehen. Maria Rain scheiterte einmal nur knapp an der Innenstange. Auch die Gäste aus Gurk hatten ihre Chancen, trafen aber vorerst das Tor nicht. Nach einer halben Stunde musste Gurk verletzungsbedingt den Torwart tauschen. Der Ersatzkeeper Kevin Moser sollte einen Traumtag erwischen und die Maria Rainer mit seinen Paraden nahezu zur Verzweiflung bringen.

Maria Rain macht alles klar

Nach der Pause konnte Maria Rain die ersten Chancen nützen und daher das Spiel schnell entscheiden. Zuerst traf in der 48. Minute Matthias Puchner mit einem Schuss vom 16ner ehe Alexander Juch in der 54. Spielminute mit einem Weitschuss auf 3:0 stellte. Der Anschlusstreffer von Maximilian Lattacher in der 58. Spielminute sollte wenig Wirkung haben. Zu stark argierte in der Schlussphase die Verteidigung der Maria Rainer.

Edgar Kienleitner, Obmann SV Maria Rain: "Es war ein gutes Spiel in dem wir viele Chancen vergeben haben und hätten höher gewinnen können. Aber auch Gurk hatte seine Chancen. Gurk war kein schlechter Gegner, aber mit den Wechsel und der Fortdauer des Spiels sind sie etwas niedergegangen."

Die Besten: Benjamin Eckerle (IV), Roland Tomaschitz (DM), Matthias Puchner (OM), Nermin Topcagic (ST), Alexander Juch (ST) bzw. Kevin Moser (TW)

