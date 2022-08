Wietersdorf weiterhin mit weißer Weste! Auch für Maria Rain gibt’s nichts zu holen

Details Sonntag, 21. August 2022 21:52

Die Kicker des WSG Wietersdorf haben allen Grund zum Feiern: Auch nach der fünften Runde steht man in der 2. Klasse C ohne Punkteverlust glänzend da. Dieses Mal war der Gegner der SV Maria Rain. Diese konnten sich in Halbzeit zwei nicht mehr gegen den zunehmenden Druck von Wietersdorf wehren. Die Partie wurde aus heimischer Sicht mit 1:4 verloren. Maria Rain wartet damit immer noch auf den ersten Saisonsieg.

Die Partie startete gemählich, ein kleines Chancenplus war anfänglich noch für die Gastgeber zu verzeichnen. Die Führung durften aber die Gäste bejubeln: In der 23. Minute sorgte Toni Vavpic nach einem Gestochere im 16er für die Führung der Wietersdorfer. Maria Rain lies sich davon aber nicht beirren, zehn Minuten später glichen die Heimischen aus. Christopher Salcher war der Torschütze. Danach passierte in Halbzeit eins nicht mehr viel, somit stand es nach 45 Minuten 1:1.

Wietersdorf dreht in Halbzeit zwei auf

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker und stärker, anfänglich blieben die Chancen ungenutzt, doch in der 61. Minute war es Tobias Schleicher, welcher für die viel umjubelte Führung der Gästemannschaft sorgte. In dieser Tonart ging es dann auch weiter. Maria Rain wusste sich nicht mehr zu helfen und wurde vom Wietersdorfer Angriffsfußball überrumpelt. Antonio Vavpic erzielte in Minute 70 das 3:1 und sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer für die Vorentscheidung. Das vierte Tor der Gäste legte Benjamin Pankratz zehn Minuten vor dem Ende nach.

Manuel Knapp, Co-Trainer WSG Wietersdorf:

„Natürlich war unser Ziel, drei Punkte zu holen. Die erste Halbzeit war von meiner Mannschaft allerdings katastrophal, durch einen Eigenfehler kassierten wir einen nicht brauchbaren Gegentreffer. In der Halbzeit gab es dann vom Trainer erstmal eine Wutansprache, welche aber gut gewirkt hat. In der zweiten Halbzeit wurde von den Spielern das umgesetzt, was wir verlangt haben. Wir haben schöne Tore herausgespielt. Nächste Woche erwartet uns ein schweres Spiel, wenn wir aber so spielen wie in Halbzeit zwei, können wir auch weiterhin ungeschlagen bleiben, was wir unbedingt wollen.“

Für Maria Rain verliefen die ersten fünf Runden überhaupt nicht nach Plan. Mit nur einem Punkt findet man sich am vorletzten Tabellenplatz wieder. Die Chance für den ersten Sieg gibt’s aber bereits kommende Woche beim Gastspiel gegen die SG Magdalensberg/Poggersdorf. Wietersdorf hingegen steht mit einem Spiel weniger mit dem Punktemaximum am dritten Tabellenplatz. In der nächsten Runde steht die Auswärtsreise nach Weitensfeld an.