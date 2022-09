Erster Sieg! Gurk gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand und lässt Maria Rain fünfmal netzen

Details Sonntag, 11. September 2022 10:54

An diesem zweiten Septemberwochenende stand die 8. Runde der 2. Klasse C am Programm. Der SV Maria Rain konnte bis dato noch keinen Dreier verzeichnen, was sich in dieser Runde jedoch änderte. Gegen den SV Union Gurk konnte man einen 2:0-Halbzeitrückstand drehen und mit fünf geschossenen Toren darf man am Ende den ersten Saisonsieg bejubeln.

Gurk wird Favoritenrolle zu Beginn gerecht

Die Gastgeber, welche in der oberen Hälfte des Tableu zu finden sind, waren natürlich vor der Partie favorisiert. Und genau so gestaltete sich auch die erste Halbzeit. In der 20. Minute fand ein schön getretener Freistoß von Mario Pilgram das erste Mal den Weg ins Tor. Zwar hatte Maria Rain in der ersten Hälfte auch ein paar Chancen, den Weg ins Tor fand aber vorest noch keine Kugel. Stattdessen waren es die Gurktaler, die durch einen Kopfball von David Mitterer kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen drauflegten.

Gurk gibt Spiel aus der Hand

Die Ansprache in der Kabine von Maria Rain dürfte gewirkt haben, den nach Wiederanpfiff kamen die Gäste viel bissiger ins Spiel. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Anschlusstreffer fallen würde. Schließlich geschah das auch in der 54. Minute durch einen Elfmeter von Yorro Baldeh. Ein Doppelschlag sechs Minuten später durch Alexander Juch und erneutr Yorro Baldeh drehte die Partie zugunsten der Gäste aus dem Rosental. Zu einer bitteren Szene für die Gastgeber kam es dann in der 77. Minute. Einen Rückpass spielt Verteidiger Andreas Pichler zu schnell in Richtung Tormann, sodass dieser nur mehr hinter sich greifen kann. Die vorzeitige Spielentscheidung fiel also durch ein bitteres Eigentor. Yorro Baldeh gelang dann noch in der 86. Minute die Draufgabe mit seinem dritten und den insgesamt fünften Tor für seine Mannschaft. Die Gäste durften also über den ersten Saisonsieg jubeln.

Martin Sinz, Trainer SV Union Gurk:

"Wir durften uns in diesem Spiel in der ersten Halbzeit über eine etwas glückliche Führung freuen. In Halbzeit zwei war dann Maria Rain viel bissiger und wollte unbedingt den Sieg. So gelangen ihnen auch die Tore. Nach dem 2:3 hatten wir ein wenig Pech, als zuerst der gegnerische Keeper einen Schuss schön rausfischte und wir dann das Eigentor kassierten. Trotzdem Gratulation an die Gäste. Wir wollen uns nun wieder fangen und im weiteren Verlauf der Saison die oberen in der Tabelle ein wenig ärgern."

Diese Ambitionen kann der SV Union Gurk gleich im nächsten Spiel unter Beweis stellen, wenn es gegen die WSG Wietersdorf geht. Maria Rain trifft nächsten Samstag zu Hause auf den ASC St. Paul.