Frantschach überrascht daheim und besiegt den SV Straßburg

Details Montag, 26. September 2022 11:02

Die 2. Klasse C ging an diesem Wochenende in die zehnte Runde. Viele Tore wurden auch in dieser Runde geschossen. In der Partie zwischen dem FC Mondi Frantschach und dem SV Straßburg waren es insgesamt fünf Tore, wobei die Gastgeber eins mehr auf ihr Konto verbuchten und somit das Duell für sich entscheiden konnten. Damit überraschten die Frantschacher, waren sie doch vor der Partie mit nur vier Punkten im Tabellenkeller zu finden.

Zwei Patzer vom Tormann bringen die Gastgeber in Front

Lediglich 26 Zuschauer haben am Sonntagnachmittag den Weg auf den Frantschacher Sportplatz gefunden. Bedauerlich, konnte die Heimmannschaft im Endeffekt doch einen Sieg verbuchen. Ein großer Faktor für diesen Sieg war aber auch der Straßburger Tormann, Mehmed Dzindic, welcher einen rabenschwarzen Tag erwischte. Bereits nach 27 Minuten passierten zwei Patzer, die Emirhan Yavru ausnutzen konnte und früh für seine Mannschaft die Weichen auf einen Heimerfolg stellte.

Straßburg kommt ran, Filipovic entscheidet

Da aber die Gäste auf dem Feld die spielerischen Vorteile hatten, dauerte es nicht lange, bis sie zurückschlagen konnten. Marvin Pickardt netzte in der 35. Minute für die Gurktaler und stellte so den Anschluss wieder her. Im zweiten Durchgang war es erneut jener Pickardt, der den heiß ersehnten Ausgleich für die Gäste einbrachte. Das Spiel war wieder egalisiert, Straßburg konnte wieder auf den Auswärtsdreier hoffen. Doch keiner rechnete in der 77. Minute mit Semir Filipovic, der den FC Frantschach wieder in Führung schoss. Die weiteren Bemühungen der Gäste blieben erfolglos, die Heimmannschaft konnte die Führung schließlich über die Ziellinie retten und konnte sich über drei Punkte freuen. Zwar war die Kulisse von 26 Zusehern ein wenig mager, trotzdem hofft man aber durch diesen Erfolg wieder mehr Fans an den Sportplatz zu lotsen. Der Platz im unteren Drittel des Tableaus bleibt jedoch aufrecht. Mit sieben Punkten belegt man derzeit den zehnten Rang. Straßburg nutzte die Möglichkeit nicht, mit einem Sieg auf nur einen Punkt an die beiden Spitzenreiter Sörg und St. Margarethen ranzukommen. Man bleibt weiterhin am vierten Tabellenplatz.

Norbert Krappinger, Trainer SV Straßburg:

„Frantschach hat mit drei Torschüssen 3:2 gewonnen. Wenn man sich das ganze Spiel anschaut, war unsere Niederlage relativ unverdient. Die Gastgeber haben zwar brav gekämpft, waren uns aber fußballerisch deutlich unterlegen. Es lag an unserem eigenen Unvermögen und auch daran, dass unser Tormann einen rabenschwarzen Tag erwischt, dass wir Punkte hier liegengelassen haben. Das muss nächstes Mal besser werden, ohne jetzt die ganze Schuld unserem Goalie zu geben.“

Die nächste Chance zu punkten, besteht für den SV Straßburg kommenden Samstag vor heimischer Kulisse, wenn es gegen den SV Weitensfeld/Zweinitz geht. Frantschach hofft, auch gegen das Future Team des GSC Liebenfels anschreiben zu können.