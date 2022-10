Im Topduell: Wietersdorf stößt St. Margarethen von der Spitze

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:39

In der 2. Klasse C ging es an diesem Wochenende wieder heiß her. Die Samstagspartie zwischen dem ASV St. Margarethen im Lavanttal und der WSG Wietersdorf entschied darüber, wer die Tabellenführung nach der Begegnung innehat. In diesem Duell zogen die Gastgeber den Kürzeren und mussten die Führung in der 2. Klasse C den Gästen aus Wietersdorf übergeben, die nun von der Spitze lachen.

Gäste mit Führung zur Pause

Das Spiel vor gut 150 Zusehern im Rosenstadion in St. Margarethen begann recht unspektakulär, beide Mannschaften mussten sich erst rantasten. In der 23. Minute waren es aber die Gäste, die das erste Mal an diesem Nachmittag jubeln durften. Tobias Scheicher brachte seine Farben in Front. Obwohl der bisherige Tabellenführer, der ASV St. Margarethen, in Halbzeit eins doch einige Chancen vorfand, blieb ein Torerfolg vorerst noch aus. Stattdessen gelang es den Gästen aus Wietersdorf noch einen draufzulegen. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 40. Minute war es Junner Patrick Seidl, der seinem Team einen Zwei-Tore-Vorsprung zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt einbrachte.

Gleiches Bild nach Wiederanpfiff

In Hälfte zwei änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. St. Margarethen kam zwar vors Tor, doch ins Netz wollte kein Ball seinen Weg finden. So waren es wieder die Wietersdorfer, die dies schamlos ausnutzten und in der 63. Minute durch Dieter Gurmann auf 3:0 erhöhten. Lediglich einmal durfte der ASV St. Margarethen mitsamt den Heimfans jubeln. In Minute 70 gelang Martin Mayerhofer der heiß ersehnte Treffer für die Gastgeber. Viel mehr wollte aber an diesem Samstagnachmittag nicht mehr rausschauen, denn bei diesem 1:3 blieb es dann auch bis zum Schluss. Damit schaffen es die Wietersdorfer, den Gastgebern die Tabellenführung abzunehmen und selbst diesen Platz an der Sonne einzunehmen. St. Margarethen rutscht auf den dritten Platz zurück, da auch der SC Sörg sein Heimspiel gewinnen konnte.

Mato Gavran, Trainer ASV St. Margarethen/Lav.:

„Wir stellen eigentlich keine schlechte Mannschaft in diesem Bewerb. Trotzdem hat uns in dieser Partie einfach das Glück gefehlt und Wietersdorf konnte durch drei Chancen die drei Tore erzielen. Ich bin mit meiner Mannschaft bis auf die Chancenauswertung zufrieden, denn die Leidenschaft war da. Nur die Tore haben eben gefehlt. In den nächsten Spielen wollen wir nichts mehr Taktieren, es geht rein um drei Punkte in jedem Spiel.“

Der ASV St. Margarethen will seine Ambitionen in den kommenden Wochen unter Beweis stellen. Am nächsten Sonntag wartet mit der SG Magdalensberg/Poggersdorf eine nicht allzu leichte Aufgabe auf die Lavanttaler. Die WSG Wietersdorf erwartet gleich am Samstag wieder ein Topspiel, wenn es daheim gegen den Zweiten, den SC Sörg, geht.