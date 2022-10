Maria Rain besiegt Frantschach und kämpft sich aus unterem Tabellendrittel!

Details Montag, 17. Oktober 2022 23:04

Dieses Wochenende wurde in der 2. Klasse C die 13. Runde ausgespielt. Viele spannende Spiele mit knappen Ergebnissen konnte der neutrale Zuseher begutachten. Heiß war auch die Partie des SV Maria Rain, welche den FC Frantschach zum Heimspiel empfingen. Maria Rain war vor dem Spieltag an drittletzter Position wiederzufinden, dies konnten sie nach dieser Runde verbessern. Nach einem 2:1-Heimerfolg konnte man bis auf Platz neun vorstoßen und sogar die Gegner aus Frantschach einholen.

Viele Topchancen in Halbzeit eins

Die erste Halbzeit war ein wildes Hin und Her mit unzähligen Torannäherungen auf beiden Seiten. Frantschach versuchte es oft durch Weitschüsse, Maria Rain bevorzugte das Kombinationsspiel. Beide Teams ließen viele Topchancen liegen, es sah alles nach einem torlosen Unentschieden zur Halbzeit aus. Doch da spielte Armin Pschernig nicht mit! Er schloss in Minute 45 aus zentraler Position ab und versenkte die Kugel unhaltbar im Tor. Damit konnte Maria Rain in einer ausgeglichenen Partie die Führung bejubeln, danach ertönte auch schon der Pausenpfiff.

Frantschach schlägt zurück, Elfmeter sorgt für die Entscheidung

Auch Halbzeit zwei ging sehr vielsprechend los. Auf beiden Seiten konnten in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs gefährliche Torannäherungen verzeichnet werden. Der neutrale Zuseher hat an diesem Samstag sein Eintrittsgeld gut investiert, denn er sah ein spannendes Spiel mit vielen interessanten Szenen. In der 55. Minute konnte Frantschach in einer Druckperiode ausgleichen, Haci Yavru verwertete eine Flanke nach einem Eckball eiskalt und stellte damit das Match wieder auf null. Danach wäre beiden Mannschaft die Führung am Fuß gelegen, alle Chancen wurden aber kläglich vergeben. Die spielentscheidende Szene ereignete sich dann in Minute 79. Dem SV Maria Rain wurde ein Elfmeter zugesprochen, dieser konnte von Anis Crnalic souverän verwandelt werden. Der Trainer der Gäste, Reinhold Budja, war über diese Entscheidung überhaupt nicht zufrieden. Er reklamierte in den Augen des Schiedsrichters aber zu heftig und wurde mit einer roten Karte vom Platz verwiesen. Frantschach versuchte in späterer Folge, dass 1:2 noch irgendwie in ein Remis umzuwandeln. Jegliche Angriffsversuche waren aber an diesem Samstagnachmittag nicht vom Erfolg gekrönt. Das Spiel endete mit einem 2:1-Heimsieg für Maria Rain.

Trainer Nedim Omerhodzic, SV Maria Rain:

„Es war keine besonders gute Partie von uns. Das Wichtigste ist aber, dass wir die drei Punkte erkämpfen und den Heimsieg einfahren konnten. Uns haben drei Stammspieler gefehlt. Nichtsdestotrotz hat meine Mannschaft Charakter gezeigt und hat im Großen und Ganzen brav gekämpft. Wir haben heuer schon oft gut gespielt und sind ohne Punkte geblieben, das war diese Woche umgekehrt. Die Effizienz vorm Tor war heute sehr gut. Nächste Woche kommen die drei Stammspieler zurück. Wir werden uns gut vorbereiten, ich will auf jeden Fall punkten.“

Nächste Woche steht für Maria Rain wieder ein Heimspiel am Programm, der SV Straßburg ist zu Gast. Frantschach muss zum Tabellenzweiten nach Wietersdorf reisen.