Ebental gewinnt letztes Heimspiel gegen St. Paul

Details Montag, 05. Juni 2023 08:11

Der SC Ebental empfängt im letzten Heimspiel der Saison die Mannschaft vom ASC St. Paul zum Meisterschaftsspiel in der 25. Runde der 2. Klasse C. Für beide Teams geht es tabellarisch um nichts mehr, da sich weder die Heimelf, noch die Gäste verbessern oder verschlechtern kann, unabhängig vom Spielausgang. Natürlich wollten das Spiel trotzdem beide Teams gewinnen und so kam es zu einem spannenden Duell in Ebental.

Frühe und späte Führung der Heimelf

Die Heimischen gingen durch Manuel Simon Houtz bereits in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem hohen Ball in den Strafraum erhob der Torschütze den Gästekeeper mit einem gekonnten Kopfball und brachte die Kugel so im Gehäuse der Lavantaler unter. Die Gäste ließen sich etwas bitten, denn den Ausgleich erzielte man erst in der 33. Minute. Nach einem vorangegangenen Foul beförderte man den Ball via Freistoß in den Strafraum. Dort wurde der Ball nicht ordentlich geklärt und aus dem Getümmel heraus erzielte Dnaiel Pizir das 1:1. Der Verursacher vom Freistoß, David Valtiner, welcher zum 1:1 führte, machte seinen Fehler allerdings wett, indem er nach einem Eckball für die Heimelf, sehenswert per Kopf ins Kreuzeck traf und so die 1-Tores-Führung wiederherstellte – 44. Minute. Mit der 2:1 Führung der Heimelf ging es im Anschluss auch in die Kabinen zum Durchschnaufen.



Sieg über die Zeit gezittert

Auch in den zweiten 45 Minuten starteten die Heimischen fulminant. Nach einem weiten Abschlag vom Tormann, setzte sich Manuel Simon Houtz gegen zwei Abwehrspieler durch, läuft im Eins gegen Eins auf den Tormann und bezwingt diesen zum 3:1 Treffer mit einem gekonnten Schuss in das lange Eck – 48. Minute. Die Gäste aus St. Paul kamen aber nochmal zurück ins Spiel. Nach einem unnötigen Foulspiel im Strafraum, verhängte der Schiedsrichter einen Strafstoß gegen die Ebentaler. Aljosa Gluhovic trat vom Punkt an und netzte zum 3:2 Anschlusstreffer in der 62. Minute ein. Von da an gab es noch ein wildes hin und her in der restlichen Spielzeit. In Minute 66 hatte sich der Torschütze David Valtiner kurz nicht unter Kontrolle und sah nach Kritik die zweite gelbe Karte und Folge dessen auch die rote Karte, womit er das Spiel frühzeitig verlassen musste. St. Paul konnte aus dem Vorteil keinen Nutzen mehr schlagen und so blieb es beim 3:2 für die Heimelf.



Christian Anton Fellner (Trainer SC Ebental):

„Für die 2. Klasse war das ein super Spiel von beiden Teams. Unser junges Team hat sich gut entwickelt und so konnten wir das letzte Heimspiel noch gewinnen. Der Weg zeigt eindeutig in die richtige Richtung bei den Jungs. Wir sind im Spiel, vor allem zum Schluss mit einem Mann weniger, gut gestanden und haben den Sieg mit Mann und Maus verteidigt.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei