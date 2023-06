Sörg sichert sich den Meistertitel im letzten Spiel

Details Montag, 12. Juni 2023 14:43

Wir haben die 26. Runde in der 2. Klasse C und für den SC Sörg ging es im letzten Saisonspiel um den Meistertitel und damit verbundenen Aufstieg. Es war also alles für einen spannenden und freudenreichen Fußballtag vorbereitet, da Sörg das letzte Spiel auch zuhause gegen die WSG Wietersdorf bestreiten durfte.

Doppelschlag von Stark

Die Partie hatte noch garnicht richtig begonnen, da hörte man erstes Geschrei in Sörg. Nach nur drei Minuten ließ Harald Stark sein Team und die heimischen Fans das erste Mal jubeln. Nach einem abgefälschten Schuss kam Harald Stark am schnellsten zum Kopf und versenkte die Kugel zur 1:0 Führung. Es folgte ein zitterndes hin und her beider Teams. Für die Heimischen ging es um den Lohn harter Arbeit in einer langen Saison und diesen wollte man sich natürlich nicht im letzten Spiel nehmen lassen. Nach einer Unachtsamkeit bei einem Eckball war es aber Dominik Christian Oberraufner, welche in Minute 38 zum 1:1 Ausgleich für die Gäste traf. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten war es aber wieder Harald Stark der jubelnd abdrehte. Nach einem schnellen Kontor und Flanke zur Mitte traf Stark erneut per Kopf zur neuerlichen Führung der Heimelf – Minute 45 +1.



Zitterpartie zum Meistertitel

In den zweiten 45 Minute passierte nichts Zählbares. Beide Teams agierten etwas nervös und zerfahren. Niemand wusste so recht was hier noch passieren wird und welche Auswirkungen das haben könnte. So ergab der Spielverlauf ein hin und her, welches beide Vereine nicht zu ihren Gunsten nutzen konnten. Am Ende überdauerte der SC Sörg die Zeit und krönte sich mit einem knappen 2:1 Erfolg im letzten (Heim)Spiel der Saison zum Meister der 2. Klasse C – wir gratulieren recht herzlich.



Jürgen Friedrich Pink (Sektionsleiter SC Sörg):

„Das Spiel war nicht das schönste Spiel der Saison. Beide Teams wussten um was es geht und so gab es ein hin und her. Wir waren zeitweße nervös und aufgedreht, hatten vielleicht Angst hier etwas zu verspielen. Beide Teams hätten noch Tore erzielen können, aber so wurde es ein knapper Sieg und der Meistertitel. Wietersdorf hat gut mitgespielt, war phasenweiße sogar stärker als wir. Wir haben das aber gut gemeistert und am Ende gewonnen.“



Die WSG Wietersdorf schließt die Saison trotz Niederlage auf Platz 6 der Tabelle ab. Konnte sich unabhängig vom Spielergebnis weder verbessern noch verschlechtern in der Tabelle.

