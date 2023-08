Einziges Spiel in der 2. Klasse C in Metnitztal

Details Sonntag, 06. August 2023 14:55

Das einzige Spiel in der 2. Runde der 2. Klasse C fand an diesem Wochenende in Metnitztal statt. Dabei duellierten sich die Heimischen des SV Oberes Metnitztal gegen das GSC Liebenfelser Future Team. Beide Teams errungen in der ersten Runde der Meisterschaft ein 1:1 und waren damit im Vorfeld tabellarisch gleichauf.

Zerfahrene erste Spielhälfte

Das Spiel begann sehr körperbetont und war kein fußballerischer Gaumenschmaus für die Gäste. Dementsprechend musste der Unparteiische auch gleich in den ersten zehn Minuten gleich zwei Spieler, je Team ein Spieler, mit der gelben Karte verwarnen. Nach gut 20 Minuten übernahmen die Gäste aber sukzessive das Kommando über das Spiel und konnten sich die ersten Chancen im Spiel erarbeiten, welche aber noch ungenützt blieben. Es dauerte bis kurz vor der Pause, bis es einen Führungstreffer im Metnitztal gab. So war es Maximilian Ferdinand Haberl, welcher einen Angriff über die rechte Seite startete, kurz vor dem Strafraum nach innen abbog und den Angriff mit einem großartigen Schuss in das lange Eck gekonnt vollendete zur 0:1 Führung – Minute 43.



Sack zugemacht

In den zweiten 45 Minuten wollten die Gäste klarstellen, wer hier heute die drei Punkte holt und spielte weiter, wie man die ersten 45 Minuten beendete. So dauerte es nur bis zur 54. Minute, ehe die Liebenfelser auf 0:2 erhöhen konnten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld folgte ein schneller tiefer Pass auf Patrik-Ruben-Julian Martocsan, der seinen Bewachern davoneilte und Richtung Tor lief. Mit einem satten Schuss konnte er den heimischen Schlussmann bezwingen und jubelnd abdrehen. In Minute 61, setzte es ein fußballerisches Gusto-Stückerl. Murat Özdek schlenzte den Freistoß aus seitlicher Position zum Strafraum gekonnt in die lange Ecke über den Tormann zum 0:3. Der Torhüter, welcher aufgrund eines Anmeldefehlers der Heimelf durch einen Feldspieler gestellt wird, sah dabei jedoch nicht sonderlich gut aus. Den Schlusspunkt und damit den Sack zu machte erneut Patrik-Ruben-Julian Martocsan nach dieser den Stanglpass von der linken Seite am zweiten Pfosten annahm, noch einen Gegenspieler austanzte und den Ball schlussendlich im Gehäuse zum 0:4 unterbrachte – Minute 72.



Harald Kohlweg (Trainer GSC Liebenfeld – Future Team):

„Der Sieg war absolut verdient. Die ersten 10-15 Minuten waren zerhakt und sehr kampfbetont, danach übernahmen wir aber immer mehr das Kommando. Wir hatten schon in der ersten Hälfte einige gute Chancen für das ein oder andere Tor mehr. In der zweiten Hälfte hatten wir auch sehr viele Chancen. Trotzdem war das Spiel nie leicht. Metnitztal hat bis zur letzten Minute gekämpft und nie lockergelassen. Ich muss ein großes Lob an die Mannschaftsleistung meines Teams aussprechen.“

