Achter Sieg im Frühjahr! SV Weitensfeld lässt an der Tabellenspitze nicht locker

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 18:01

In einer Begegnung der 25. Runde der 2. Klasse C siegte der SV Weitensfeld beim SC Ebental überzeugend mit 5:2. Der SVW fuhr im Frühjahr den achten "Dreier" ein und verringerte den Rückstand auf Tabellenführer Wietersdorf auf zwei Punkte. Die Ebentaler gingen am Sonntagnachmittag leer aus und mussten vor heimischer Kulisse die fünfte Niederlage einstecken.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Die Begegnung begann mit ordentlichem Tempo, und der Favorit ging bereits in der 17. Minute durch Philipp Prodinger in Führung. Dies setzte die Tonlage für das restliche Spiel, in dem Weitensfeld kontinuierlich Druck machte. Nur neun Minuten später erzielte Kapitän Martin Strebenitzer das 0:2 und verstärkte die Führung der Gäste. Ebental war sichtlich bemüht, den Rhythmus zu finden. Die erste Halbzeit endete mit einem Hoffnungsschimmer für die Hausherren, als in der 45. Minute Sebastian Salama der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang.

Weitensfeld behält klar die Oberhand

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste, mit den Gästen in der Offensive. In der 61. Minute konnte Adrian Schindler nach einem schnellen Konter den Ball im Netz des SC versenken, was das Ergebnis auf 1:3 erhöhte. Der Druck auf Ebental nahm weiter zu, als Prodinger in der 78. Minute erneut traf und den Vorsprung auf 1:4 ausbaute. Nur sieben Minuten später setzte Strebenitzer mit seinem zweiten Treffer des Tages nach und erhöhte auf 1:5.

Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Ebentaler nicht auf. In der letzten Spielminute erhielten die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Fabian Thaller verwandelte. Der erste Versuch wurde zwar von Gästegoalie Michael Moser gehalten, doch im zweiten Anlauf gelang Thaller der Treffer zum 2:5 Endstand.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Friesse77 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.