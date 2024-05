0:7! FC Frantschach gerät gegen ASV St. Margarethen böse unter die Räder

Spielberichte

In einer beeindruckenden Vorstellung überrollte der ASV St. Margarethen im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse C den FC Frantschach mit einem klaren 7:0- Auswärtssieg. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff dominierten die Gäste, die in der Fremde den fünften "Dreier" einfuhren, das Geschehen und ließen dem Nachzügler keine Chance, sich zu behaupten. Die 2024 noch sieglosen Frantschacher gerieten am Samstagnachmittag böse unter die Räder und gingen im neunten Rückrundenspiel zum achten Mal leer aus.

Gäste mit komfortabler Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo seitens der Gäste. Schon in der 7. Minute nutzte St. Margarethen einen kritischen Fehler von FC-Keeper und erzielte durch Sebastian Tripold das 0:1. Dieser frühe Treffer zeigte sofort die Richtung des Spiels an. Nicht lange danach, in der 26. Minute, trotz kurzfristigem Druck von Frantschach, verdoppelten die Gäste ihre Führung durch einen weiteren gekonnten Spielzug, den Andreas Baldauf zum 0:2 erfolgreich abschloss. Diese frühen Tore verschafften St. Margarethen ein deutliches Übergewicht und schwächten die Moral des Nachzüglers spürbar. Kurz dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Hambaumer fixierte Lukas Tatschl den 0:3-Pausenstand

St. Margarethen legt vier Tore nach

Nach der Halbzeitpause ließ der Druck von St. Margarethen nicht nach. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff schraubte Herbert Theuermann das Ergebnis auf 0:4. Das Team aus Frantschach wirkte zunehmend überfordert und konnte kaum noch Gegenwehr leisten. Die Gäste spielten ihre technische Überlegenheit voll aus und erzielten in der 66. Minute durch Daniel Schrammel das 0:5. In der 83. Minute machten die St. Margarethener das halbe Dutzend voll, als Florian Maier auf 0:6 stellte. In Minute 90 stach dann auch noch ein Joker, setzte der eingewechselte Philipp Berger beim 7:0-Schützenfest des ASV St. Margarethen den Schlusspunkt.

