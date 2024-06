Torfestival in Maria Rain: SV Maria Rain demontiert FC Frantschach mit 8:0

Spielberichte

Details Montag, 10. Juni 2024 15:30

In einem einseitigen Spiel dominierte der SV Maria Rain den FC Mondi Frantschach nach Belieben und sicherte sich einen beeindruckenden 8:0-Sieg. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 5:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Besonders herausragend war Haris Malkoc, der mit drei Toren maßgeblich zum Kantersieg beitrug. Der FC Frantschach hatte dem Angriffswirbel der Gastgeber nichts entgegenzusetzen und kam während des gesamten Spiels kaum zu nennenswerten Offensivaktionen.

Blitzstart für Maria Rain

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, war es schon passiert. In der 7. Minute eröffnete Haris Malkoc per Elfmeter das Torfestival für den SV Maria Rain, nachdem die Gastgeber bereits in den ersten Minuten für Gefahr gesorgt hatten. Malkoc setzte seinen Lauf fort und erzielte in der 18. Minute sein zweites Tor, nachdem der FC Frantschach bis dahin kaum ins Spiel gefunden hatte.

Die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich unvermindert fort. In der 30. Minute baute Elvedin Deumic die Führung auf 3:0 aus. Nur sieben Minuten später war es erneut Haris Malkoc, der mit seinem dritten Tor für das 4:0 sorgte. In der 41. Minute schloss Hasan Kupinic einen sehenswerten Alleingang ab und erzielte das 5:0, womit der Pausenstand besiegelt war. FC Frantschach hatte bis zur Halbzeit nur wenige Torchancen und wirkte völlig überfordert.

Maria Rain lässt nicht locker

Auch nach der Pause dominierte Maria Rain das Geschehen. In der 51. Minute machte Marko Vasilije Kadic, welcher zur Halbzeit für Elvedin Deumic in das Spiel kam, mit dem 6:0 weiter, und der FC Frantschach fand weiterhin keinen Weg, die Abwehr der Gastgeber ernsthaft zu gefährden. Die Heimmannschaft spielte mit hohem Tempo und zeigte sich äußerst effizient vor dem Tor. In der 72. Minute war es erneut Kadic, der nach einem sehenswerten Spielzug das 7:0 erzielte.

Als ob das nicht genug wäre, setzte Maks Zupan in der 82. Minute mit dem 8:0 den Schlusspunkt unter eine überragende Leistung des SV Maria Rain. Trotz des hohen Rückstands und der deutlichen Niederlage versuchten die Spieler des FC Frantschach bis zuletzt, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Das Spiel endete mit einem hochverdienten 8:0 für Maria Rain, die mit diesem Sieg eine tolle Saison krönten. Der FC Frantschach hingegen wird sich nach dieser bitteren Niederlage neu sortieren müssen.

2. Klasse C: Maria Rain : Frantschach - 8:0 (5:0)

82 Maks Zupan 8:0

72 Marko Vasilije Kadic 7:0

51 Marko Vasilije Kadic 6:0

41 Hasan Kupinic 5:0

37 Haris Malkoc 4:0

30 Elvedin Deumic 3:0

18 Haris Malkoc 2:0

7 Haris Malkoc 1:0

Details

