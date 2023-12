Für St. Stefan kann es nur aufwärts gehen

Details Montag, 18. Dezember 2023 08:00

Eine harte Saison hat man beim SC St. Stefan/Lav. hinter sich. Man liegt mit lediglich einem Punkt aus 16 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Hängende Köpfe oder große Verzweiflung findet man im Lavantal deswegen aber nicht. Vielmehr sieht man die positiven Dinge aus dem Herbst und möchte im Frühjahr die Lehren daraus ziehen. Für diese Aufgabe wurde auch ein neuer Trainer ins Boot geholt, der die jungen weiterentwickeln soll.

Rückblick über den Herbst

Über den Herbst lässt sich wenig Positives sagen. Mit leidglich einem Remis aus 16 Spielen liegt man mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz in der 2. Klasse D. Der nächstgelegene Rang scheint uneinholbare zehn Punkte entfernt an St. Veit vergeben zu sein. Aus den gespielten 16 Spielen erzielten die St. Stefaner nur 13 Tore und bilden damit die harmloseste Offensive. Dem gegenüber steht mit 86 Gegentore gleichzeitig die ausbaufähigste Defensivabteilung.



Stimmung passt trotz der Tabellensituation

„Wir hatten einen schweren Herbst. Der eingeplante Trainer hat uns kurzfristig verlassen und so mussten wir etwas improvisieren. Im November konnten wir aber mit Martin Johann Riegler einen kompetenten Trainer für das Team finden“, erzählt uns der sportliche Leiter Dr. Gerd Sieghart Haberl. Er erzählt weiter, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz der Lager gut ist. Die jungen Spieler ziehen voll mit und wissen, dass die 1b Mannschaft dazu da ist, sich im Erwachsenenfußball zu präsentieren. „Bis auf ein paar Spiele, wo wir klar unterlegen waren, haben wir einige Spiele gut mitgehalten. Die Ergebnisse täuschen daher. Wir hatten einige gute Spiele und mit etwas Glück hätten wir diese nicht verloren“, ergänzt Haberl.



Routiniers sollen junge Spieler führen

Auch auf dem Transfermarkt will man im Winter tätig werden. „Zwei bis drei Routiniers sollen die jungen Spieler anführen und als Vorbild dienen. Das würde uns und dem Team sicher helfen. Konkrete Namen kann ich aber noch nicht sagen“, zeigt sich Haberl geheimnisvoll. Die erste Mannschaft fährt in der Vorbereitung in ein Trainingslager. Ob die 1b Mannschaft mitfährt, ist noch ungewiss erzählt man uns. Als Ziel für das Frühjahr wird ausgegeben, dass man enge Spiele auch mal gewinnen will. „Die Jungs sollen sich auch mal belohnen und ein paar Punkte einfahren. Sie haben bisher super Moral gezeigt und verdienen das“, resümiert Haberl zum Ende.

