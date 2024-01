Die Jungen vom ATSV Wolfsberg wollen guten Fußball spielen

Details Sonntag, 07. Januar 2024 16:40

Die 1b Mannschaft vom ATSV Wolfsberg platziert sich über den Winter auf Platz 3 der Meisterschaft in der 2. Klasse D. In der Hinrunde feierte man den höchsten Sieg innerhalb der Liga im Derby und setzt sich als Ziel immer wieder junge Spieler beim Sprung vom Nachwuchs in den Erwachsenenbereich zu unterstützen. Dabei spielt die Endplatzierung eine sekundäre Rolle in der Planung.

Beste Offensive mit Derbyhighlight

Nach dem Herbst stellt der ATSV Wolfsberg die treffsicherste Angriffsreihe innerhalb der 2. Klasse D, denn 69 Tore sind Bestwert nach 16 Spielen. Großen Anteil an diesem Wert hat das Derby gegen St. Stefan/Lav., als man auswärts 18:0 gewann (Spielbericht). Dank der zahlreichen Treffer stellt man gleich drei Spieler innerhalb der Top-6 in der Torschützenliste. Mit auch nur 23 kassierten Gegentoren stellt man zudem die zweitbeste Defensive. „Wir sind im Grunde sehr zufrieden, gegen Ausfälle ist man machtlos. Leider gab es immer wieder Ausfälle aus den verschiedensten Gründen (Verletzungen, Bundesheer, usw.) und trotzdem haben wir eine sehr gute Herbstsaison gespielt. Zwei Spieler aus dem Future Team rücken zur Kampfmannschaft auf und das ist der Sinn der 2. Mannschaft“, resümiert Trainer Mario Marzi den abgelaufenen Herbst.



Burschen weiterentwickeln, egal welche Platzierung

„Wir wollen attraktiv Fußball spielen und die Burschen auf die erste Mannschaft vorbereiten. Der Tabellenplatz ist nicht wirklich wichtig“, teilt man uns als die Ziele für die Mannschaft mit. Dafür legt man auch schon am 15. Januar mit dem Trainingsstart los um sich für das Frühjahr vorzubereiten. Ein Trainingslager gibt es dabei für die Nachwuchstalente aber nicht. Auch personell wird sich wenig ändern. Ein junger Spieler soll eventuell zum Team stoßen und verletzte Spieler sollen ihr Comeback feiern, sind die Änderungen die man uns mitteilt. IN der Meisterschaft geht es für die Marzi-Elf bereits Ende März wieder los mit dem Heimspiel gegen den ASV. Es folgt das Derby gegen St. Stefan und eine weitere Auswärtsfahrt nach Klagenfurt zur Donau. Zusätzlich zu den sportlichen Bemühungen gibt es in Wolfsberg aber auch interessante Veranstaltungen. In der heurigen Winterpause findet der 24. Weinebene-Hallencup statt. Dabei haben sich 116 Mannschaft von der U6 bis zu den Erwachsenen angemeldet und jagen das runde Leder in der Halle nach. Zusätzlich veranstaltet man ein Blitzturnier für die Special-Teams von Hajduk Split, ASKÖ Wölfnitz und ATSV Wolfsberg! Zu Pfingsten erfolgt dann der internationale Wolfsberg-Cup.