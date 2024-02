2. Klasse D: Überblick Testspiele

2. Klasse D

Die mehr oder weniger kalten Temperaturen in Kärnten weisen auf eine ganz besondere Jahreszeit hin: den Winter. Von November bis März pausiert deshalb auch der Meisterschaftsbetrieb im Land. Damit die Teams über diese Monate hinweg aber trotzdem in Form bleiben, ist eine optimale Vorbereitung essenziell. Viele Vereine haben daher Testspiele gegen andere Mannschaften festgesetzt. Ligaportal gibt einen kleinen Überblick über die offiziell terminisierten Testspiele in der 2. Klasse D.

SAK Klagenfurt 1b

Maria Rain (2C), Kühnsdorf (1D), Griffen (1D), Ludmannsdorf (1C), Köttmannsdorf 1b (2D), Techelsberg (2B)

ASKÖ Köttmannsdorf 1b

Griffen (1D), SG St. Andrä/WAC U17, SAK 1b (2D)

ATSV Wolfsberg 1b

Frantschach (2C), Preitenegg (1D), Lavamünd (1D), St. Paul (2C), Maria Rojach (1D)

SC Landskron 1b

-

ASV 1b

-

Donau Klagenfurt 1b

Viktring (2C), Austria Klagenfurt U17, Gurnitz (1C), ASK Klagenfurt (RLM), Bad Bleiberg (2B)

SC St. Veit 1b

-

SC St. Stefan 1b

-