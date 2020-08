Preitenegg fegt über Frantschach hinweg

Details Montag, 17. August 2020 11:34

Am Sonntagnachmittag stand im Zuge der dritten Runde der 2. Klasse D das Lavanttaler Derby zwischen dem FC Frantschach und dem TSV Preitenegg auf dem Programm. Die Frantschacher stehen nach dem Umbruch im Sommer und mangelden Trainings noch nicht voll im Schuss. Der Titelfavorit aus Preitenegg startete gut in die neue Saison, haderte aber zuletzt mit einem unnötigen Punkteverlust in Annabichl. Dieses mal sollten wieder die vollen drei Punkte folgen.

Blitzstart der Hausherren

Die heimischen kamen gut in dieses Spiel und konnten den Favoriten aus Preitenegg eiskalt erwischen und überrumpeln. Vier Minuten waren erst auf der Matchuhr, da jubelten die Frantschacher bereits über den ersten Treffer. Nach einem langen Einwurf nutzte man die noch vorherrschenden Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive der Gäste aus und Patrick Zuber erzielte das 1:0. Es dauerte, bis sich die Gäste erfangen konnten und Frantschach kam noch zu zwei Möglichkeiten, dessen Abschluss dem Gästekeeper allerdings keine Probleme bereiten sollte. Nach 22 Minuten erzielte Martin Samwald aus einem Gestocher heraus den Ausgleichstreffer. Von da an fing sich Preitenegg und ließ die Frantschacher zu keinen weiteren Möglichkeiten. Selbst fand man von nun an gute Möglichkeiten vor und erzielte in der 37. Spielminute nach einem schnell Abgespielten Freistoß durch Christian Ragger noch vor der Pause den 2:1 Führungstreffer.

Einbahnfussball von Preitenegg

In der zweiten Hälfte besinnte sich Preitenegg auf ihre Stärken und ließ keine einzige Torchance der Frantschacher mehr zu. Mit Ball spielte man gefällig nach vorne und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Nach 53 Minuten erhöhte Daniel Grillitsch auf 3:1 ehe in der 63. Spielminute Christian Ragger sehenswert per Dropkick den Ball zum 4:1 ins Kreuzeck knallte. Die Angriffe rollten nun, lediglich der Torwart der Gastgeber Gernot Simonitsch stemmte sich hier dagegen. In der 73. Spielminute war aber auch er wieder Chancenlos, als Clemens Kreuzer nach Ragger Vorlage zum 5:1 verwertete. Den Schlusspunkt durfte Hans Peter Jöbstl setzten. Nach Grillitsch Vorlage schoss er vom zweiten Pfosten aus via Doppelinnenstange ein und besiegelte somit den Endstand von 1:6.

Christoph Eneo, Spielertrainer TSV Preitenegg: "Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Danach haben wir aber besser ins Spiel gefunden und am Ende sind wir mit dem 6:1 sehr zufrieden. Der Torwart der Frantschacher hat heute eine höhere Niederlage verhindert."

Beste Spieler: keiner bzw. Christian Ragger (ST) sowie geschlossene Mannschaftsleistung

