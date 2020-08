St. Paul schlägt im Spitzenspiel Tabellenführer Preitenegg

Details Sonntag, 30. August 2020 10:52

Am Samstagnachmittag fand in St. Paul das Spitzenspiel der fünften Runde der 2. Klasse D statt. Der Heimische ASC St. Paul empfing den Tabellenführer, den TSV Preitenegg. Beide Teams wurden in den ersten Runden ihrer Favoritenrolle auf den Aufstieg gerecht und stehen in der Tabelle vorne. Überhaupt konnten beide Teams bisher ungeschlagen bleiben und holten jeweils drei Siege und ein Remis.

Pausenremis

Die gut 200 Zuseher am St. Pauler Sportplatz bekamen eine Heimmannschaft zu sehen die bereit war und besser ins Spiel finden sollte. Es dauerte auch lediglich zwölf Minuten bis die Heimischen jubeln konnten. Martin Lippitz setzte sich über rechts durch und bediente per Stangler Manuel Wiesenbauer in der Mitte, der kein Problem hatte auf 1:0 zu stellen. Mit der Führung im Rücken wurde St. Paul jedoch nachlässig und Preitenegg kam besser in die Partie. Nach 20 Minute gab es nach einem Foulspiel gerechterweise Elfmeter für die Gäste. Christoph Dohr ließ sich diese Chance nicht nehmen und glich zum 1:1 aus. Preitenegg war in dieser Phase besser und drehte nach einer halben Stunde das Spiel. St. Paul konnte einen Angriff zwar aus dem 16ner klären, dort stand allerdings Jürgen Brunner der zur 2:1 Führung für die Gäste ins lange Eck einschoss. In der Folge wäre Preitenegg in der Lage gewesen, bei konkreterem Spiel, die Führung auszubauen. Doch quasi mit dem Pausenpfiff kam St. Paul aus dem Nichts zum Ausgleich. Pizir setzte sich auf der linken Seite durch und bediente erneut per Stangelpass den in der Mitte frei stehenden Martin Lippitz der zum 2:2 einschoss.

St. Paul will den Sieg mehr

Nach der Pause kamen die Hausherren besser aus der Kabine und zeigten, dass sie den Sieg mehr wollten. St. Paul nahm das Spiel in die Hand und kam so in der 55. Spielminute zur neuerlichen Führung. Daniel Pizir sah, dass Fabrice Theuermann etwas zu weit vor seinem Kasten stand und schoss den Ball aus gut 20 Metern über ihn ins Tor zum 3:2. Preitenegg tat sich schwer zurück ins Spiel zu finden und mehr als ein Freistoß, den Martin Lichtenegger allerdings super entschärfen konnte, sollte ihnen offensiv im zweiten Durchgang auch nicht gelingen. St. Paul hingegen ließ nach dem 3:2 eine Riesenchance aus, die Partie früh zu entscheiden. Diese Vorentscheidung sollte dann in der 82. Spielminute fallen. Manuel Wiesenbauer überhob gekonnt den erneut zu weit vor dem Tor stehenden Theuermann und traf zur 4:2 Entscheidung. In der Schlussphase ließen die St. Pauler noch eine Großchance auf einen höheren Sieg aus.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Es war heute eine sehr gute 2. Klasse Partie. Wir wollten es am Ende mehr und waren auch körperlich in der 2. Hälfte besser. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient."

