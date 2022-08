Feldkirchen gelingt Wiedergutmachung nach Torfestival!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 20:05

Nach einjähriger Pause gibt es wieder Spielbetrieb in der 2. Klasse D. Die Juniors des SV Feldkirchen empfingen am Samstag die 1b-Mannschaft des SC Landskron. Da die Heimmannschaft am vorherigen Wochenende eine 6:0-Klatsche erlitten hat, war der Kurs klar: Wiedergutmachung! Dies gelang den Feldkirchnern auch relativ eindrucksvoll. Mit einem 4:0 Heimsieg kann man über die Pleite von letzter Woche wieder drüber hinwegsehen. Alle vier Tore wurden dabei in Halbzeit eins erzielt.

Bereits nach 18 Minuten klare Verhältnisse

Die knapp 50 Zuschauer in Feldkirchen mussten nicht lange warten, bis sie zum ersten Mal jubeln durften. Bereits nach fünf Minuten brachte Philipp Brandstätter seine Mannen in Führung. In dieser Tonart ging es auch weiter. In der neunten Minute gelang Robert Orner von der Seitenoutlinie das 2:0. Als Felix Neudert in Minute 18 das 3:0 erzielte, stand der Sieger dieser Partie praktisch schon fest. Den Schlusspunkt in dieser fulminanten ersten Halbzeit setzte Philipp Brandstätter, welcher per Weitschuss in der 45. Minute seinen zweiten Treffer des Abends markierte. In der zweiten Halbzeit schaltete Feldkirchen dann einen Gang zurück, Landskron bemühte sich und wollte zumindest den Anschlusstreffer erzielen. Gelingen wollte es ihnen an diesem Samstagabend jedoch nicht. Nach dem 3:3 in der vorherigen Woche gegen die 1b von Köttmannsdorf hatte man sich dieses Spiel sicherlich anders vorgestellt.

Michael Lattacher, Trainer SV M&R Feldkkirchen Juniors:

"Nachdem meine Jungs letzte Woche eine ordentliche Klatsche beim ATSV erlitten haben, wollten sie sich natürlich rehabilitieren. Das ist uns auch besonders in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Wir stellten Landskrons Defensive vor Probleme, welche sie nicht meistern konnte. So erzielten wir auch aus vier schönen Spielzügen vier Tore. In der 2. Halbzeit hat meine Mannschaft einen Gang zurückgeschalten, dann gab es Chancen hüben wie drüben. Unser Tormann bewahrte uns vor einem Gegentreffer und hielt die Null sicher. Wir konnten auch zwei U17-Spielern eine Talentprobe ermöglichen, welche sie sehr gut gemeistert haben."

Nun muss Landskron auf Wiedergutmachung aus sein. Die Chance hierfür haben sie nächste Woche beim Heimspiel gegen die 1b vom SC St.Veit. Feldkirchen ist bei den KAC1909 B Juniors zu Gast.

Die 2. Klasse D wurde aufgrund von nur sieben genannten Mannschaften in der Saison 2021/2022 pausiert. Jetzt freut man sich aber, dass wieder 11 Teams genannt wurden. Größenteils sind diese Teams 1b-Mannschaften und Junior-Teams. Wir wünschen eine unfallfreie und spannende Saison!