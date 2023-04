Torspektakel beim Duel St. Jakob/Ros. 1b gegen Landskron 1b

Details Montag, 03. April 2023 10:52

Am Palmsonntag kam es um 11:30 Uhr zum Duell der beiden 1b Mannschaften der Teams vom SV St. Jakob/Ros und des SC Landskron. Beide Mannschaften blieben in den ersten Frühjahrsrunden der 2. Klasse D bisher ohne Erfolg und das sollte sich nach diesem Spiel natürlich für eine Mannschaft ändern. Der SV St. Jakob ging gegen die KAC Juniors als Verlierer vom Platz, der SC Landskron gar gegen das ATSV Wolfsberg Future Team und die SAK Amateure.

Torfestival in der Anfangsphase

Es hatten wohl noch nicht alle Fans ihre Plätze eingenommen, da durften die ersten auch schon nach 3 Minuten jubeln. Ajdin Grbic vom SC Landskron brachte das Gästeteam schnell in Führung. Die Heimischen ließen sich davon aber nicht beirren und hatten die Antwort quasi im Gegenzug. In Minute 5 stellte Andreas Drabosenig auch schon auf 1:1. In der siebenten Minute war er jedoch erneut Ajdin Grbic der den alten Torabstand wieder herstellte und auf 1:2 für den SC Landskron traf. Nach turbulenten 7 Minuten wurde es etwas ruhiger, aber nur kurz, bevor der nächste Torreigen startete. In der 23. Minute egalisierte Johannes Maximilian Pecnik die Führung und traf zum 2:2 ehe Landskron in Minute 30 durch einen verwandelten Strafstoß von Daniel Arneitz zum dritten Mal in Führung ging mit 2:3. Die dritte Führung der Gäste glich St. Jakob in Minute 35 durch Dominik Luis Schablitzky zum 3:3 aus. Kurz vor Pausenpfiff ging die Heimelf dann das erste mal in Führung und Andreas Drabosenig traf in Minute 42 zum 4:3. Damit ging es dann auch in die Pause für beide Teams.

Schneller Ausgleich, später Siegtreffer

In den zweiten 45 Minuten schien es bald, als würden sich die ersten 45 Minuten wiederholen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war es Ajdin Grbic, der mit seinem dritten Treffer, zum 4:4 in Minute 53 ausglich. Nun beruhigte sich das Spiel etwas und es schien, als würde der nächste Treffer das Spiel entscheiden, daher versuchte kein Team einen Fehler zu machen. Jeder dachte wohl schon, dass es mit einem spektakulären 4:4 endet, aber da traf Tobias Peter Strassmann in der 89. Minute noch zum 5:4 Siegtreffer für die Heimelf und der Jubel kannte verständlicher weiße keine Grenzen.



Mag. Bernard Nikolla (Trainer SV St. Jakob/Ros. 1b):

„Der Sieg war an und für sich verdient. Es war erwartet schwierig, da beide Mannschaften sehr offensiv agiert haben. Defensiv war es aber auch von beiden Mannschaften sehr ausbaufähig. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, da wir einige Ausfälle hatten, ein paar trotzdem gespielt haben, obwohl sie nicht zu 100% fit waren. Auch haben sich meine Spieler nie unterkriegen lassen und immer weitergekämpft.“

Am Osterwochenende empfängt der SV St. Jakob/Ros. im nächsten Heimspiel die 1b Mannschaft des SC St. Veit. Für den SC Landskron gibt es am Karsamstag ein Heimspiel gegen die 1b vom ASKÖ Köttmannsdorf.

