Das ATSV Wolfsberg Future Team gewinnt ungefährdet gegen Feldkirchen 1b

Details Montag, 10. April 2023 09:37

In der 23. Runde der 2. Klasse D kam es zum Duell des ATSV Wolfsberg Future Team und der 1b Mannschaft vom SV Feldkirchen. Ausgetragen wurde das Spiel am Karsamstag vor der Lavantaler Kulisse in Wolfsberg. Die bisherigen Duelle, in der 2. Klasse D gibt es ja eine doppelte Hin- und Rückrunde, gingen jeweils mit einem Sieg an beide Teams, daher konnte vorab kein klarer Favorit ausgerufen werden.

Rasche Führung der Heimelf

Der ATSV Wolfsberg wollte schnell für klare Verhältnisse sorgen und so gingen die Heimischen auch bereit in der elften Minute durch deren Toptorjäger Jan Gfrerer mit seinem bereits 29. Saisontor mit 1:0 in Führung. Die restliche Spielzeit in den ersten 45 Minuten waren unauffällig. Die Heimelf hatte das Spiel stets unter Kontrolle und vergab noch einige Chancen auf weitere Tore. So „musste“ der Unparteiische das Spiel beim Stand von 1:0 zur Pause pfeifen.

Erneut rascher Treffer der Heimelf

Die zweiten 45 Minuten verliefen was Augengleich zu den Ersten in so war es erneut der ATSV, welcher früh in der Halbzeit jubeln durfte. In der 50. Minute stellte Noah Müller auf 2:0 für seine Mannschaft. Mit fortlaufender Zeit versuchte Feldkirchen noch zurück ins Spiel zu kommen, aber man scheiterte immer wieder am Defensivverbund der Heimelf. Beide Mannschaften erhofften sich durch ihre zahlreichen Wechsel noch frischen Wind in das Spiel zu bringen, aber wirklich fruchten sollte diese Idee angesichts der torlosen Restzeit leider nicht. Der Schiedsrichter musste nach den Toren noch viermal seinen gelben Karten zücken, davon entfielen drei auf die Gäste aus Feldkirchen und eine für die Heimelf des ATSV Wolfsberg, ehe er das Spiel mit 2:0 Führung für die Wolfsberger beendete.

Mario Alfred Marzi (Trainer ATSV Wolfsberg Future Team):

„Wir hatten das Spiel eigentlich durchwegs im Griff. Ich denke nicht, dass die Gefahr bestand, dass wir das Spiel verlieren sollten. Wir haben noch einige gute Chancen liegen gelassen, sonst hätten wir sicher höher gewonnen. Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und Ball und Gegner laufen gelassen. Es haben alle einen sehr guten Tag erwischt.“

Am nächsten Spieltag reisen die Lavantaler zum Auswärtsspiel nach Köttmannsdorf um dort gegen die 1b Mannschaft anzutreten. Für die Feldkirchner gibt es ein Heimspiel gegen die Altersgenossen aus Landskron, welche bisher noch punktlos im Frühjahr sind.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei