Feldkirchen schickt St. Stefan mit einer Packung heim

Details Sonntag, 28. Mai 2023 09:51

In der 31. Runde der 2. Klasse D kommt es zum Duell zwischen den beiden 1b Mannschaften der Teams vom SV Feldkirchen und dem SC St. Stefan im Lavantal. Erstaunlich war schon vor Spielbeginn, dass die Gäste erst ca. 30 Minuten vor Spielbeginn in Feldkirchen eingetroffen sind. In den ersten beiden Duellen in dieser Saison konnte der SV Feldkirchen einen Sieg und ein Remis für sich verbuchen, daher konnte man davon ausgehen, dass die Heimelf leichter Favorit in diesem Spiel war.

Heimelf kontert hochstehende Gäste aus

Die ersten 20 Minuten waren geprägt von einem kampfbetonten Spiel. Beide Teams ließen kaum Chancen zu und spielten abwartend aufeinander ein. St. Stefan versucht Angriffe der Heimischen immer sehr früh zu stören und dementsprechend verteidigte man mit der Viererkette recht hoch. Es dauerte bis zur 27. Minute als der SV Feldkirchen die Verteidigung erstmals durchbrechen konnte. Mit einem Lochpass in die Tiefe läuft Lukas Gelbmann allein auf den Schlussmann der Gäste zu und bezwingt diesen zur 1:0 Führung. Nur wenige Minuten später – Minute 34 – war es erneut ein schneller Angriff und mit einem Pass wurde die Verteidigung wieder ausgespielt. Diesmal erscheint Florian Monay allein vor dem Gehäuse und stellt auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Spielhhälfte war es wieder Florian Monay, welcher, wie könnte es in diesem Spiel anders sein, allein vor dem Tor stand und zur 3:0 Pausenführung stellte – 46. Minute.



Gäste lernen nicht aus Fehlern

Nach der Halbzeitpause gab es nur noch wenig aufbäumen der Gäste und der SV Feldkirchen erspielte sich Chance um Chance um das Torkonto zu erhöhen, jedoch scheiterte man an der Chancenauswertung. Prägnant für das Spiel war es, dass der Großteil der Chancen auf ähnliche Art und Weiße entstanden sind, indem man mit einem tiefen Pass oder Flanke die Verteidigung überspielte. In Minute 55 und 66 stellten Dejan Adamovic und Niklas Adrian Sulle noch auf 5:0 für die Heimelf. Negativer Abschluss in dem Spiel war, dass der letzte Torschütze, Niklas Adrian Sulle, sich trotz des klaren Spielstandes zu einer Tätlichkeit hinreißen hat lassen und mit der roten Karte vom Spielfeld musste – 74. Minute.



Murat Güngördü (Co-Trainer SV Feldkirchen):

„Es war komisch, dass die Gäste erst 30 Minuten vor Spielbeginn eingetroffen sind, aber sie hatten auch eine lange Anreise. Die ersten 15-20 Minuten haben beide Teams abwartend gespielt. Es war geprägt von Kampf und kaum Torszenen. Danach kamen wir besser ins Spiel und erspielten uns Chancen. Es war auffällig, dass die Gäste sehr hoch verteidigt haben und wir so oft schnelle Konter fahren konnten. Wir hätten in den ersten 45 Minuten schon 2-3 Tore mehr schießen können und am Ende sicher auch höher gewinnen können.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei