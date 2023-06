SAK Amateure schenken der SC Landskron 1b halbes Dutzend ein

Details Montag, 05. Juni 2023 08:46

Wir haben die 32. Runde in der 2. Klasse D und die SAK Amateure empfangen die Mannschaft vom SC Landskron 1b zum dritten aufeinander treffen in dieser Saison. Die ersten beiden Spiele konnten die Klagenfurter jeweils für sich entscheiden (2:0 und 6:0) und folge dessen waren die Heimischen auch in diesem Spiel zu favorisieren.

Becic Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse

Die Heimelf übernahm mit Spielbeginn recht früh die Kontrolle über das Spiel und ließ dem Gegenüber kaum eine Chance am Spielverlauf etwas zu ändern. Man bearbeitete die Außenbahnen auf Hochtouren und Landskron konnte sich kaum aus dem Würgegriff der Klagenfurter Offensive retten. In den ersten Minuten hatte man noch etwas Glück, denn es war auch der ein oder andere Alu-Treffer dabei. Nach 22 Minuten war es dann aber endlich soweit und die Heimischen durften erstmals jubeln. Nach einem Angriff über die rechte Seite und einem Pass zur Mitte stellte Mirnes Becic auf 1:0 für den SAK. Weitere zehn Minuten später stellten die Klagenfurter, erneut nach einem Angriff über die Seite durch Matic Pogacnik in Minute 32 auf 2:0. Mit dem Treffer zum 3:0 in der 40. Minute stellte Mirnes Becic auch noch den Pausenstand mit seinem zweiten Treffer her.



Ehrentreffer per Elfmeter

In den zweiten 45 Minute sah man ein ähnliches Bild zur ersten Spielhälfte. Die Heimischen kontrollieren Gegner und Ball. Landskron kommt so kaum ins Spiel zurück. Lediglich nach einem Foulelfmeter in der 65. Minute durch Stephan Cramaro konnte man den Ehrentreffer in diesem Spiel erzielen. Nur wenige Minute später, stellte der eingewechselte Ahmed Gheyath Abdulhadi den alten 3-Tore-Vorsprung wieder her und traf in Minute 67 zum 4:1. In den Schlussminuten stellten Noah Sandriser und abermals Ahmed Gheyath Abdulhadi in den Minute 87 und 88 den 6:1 Endstand her.



Herwig Josef Hobisch (Trainer SAK Amateure):

„Uns haben heute sieben Stammspieler gefehlt und wir haben diese sieben Ausfälle mit alles U17 Spieler kompensiert. Das Team war als diesmal noch jünger als ohnehin sonst schon, aber die Jungs haben das super gemacht. Das Spiel war nie in Gefahr und wir waren über die ganzen 90 Minuten dem Gegner überlegen. Wir sind nun gespannt was beim KFV nun alles für Überlegungen stattfinden, da sich heuer im Bezug auf Auf- und Abstieg und Mannschaftsrückziehungen einiges tut. Vielleicht gibt es ja eine Chance, dass auch die Mannschaften auf dem 2. Platz noch irgendwie berücksichtigt werden. Aber egal was passiert, ob wir in der 1. Klasse oder 2. Klasse spielen, wir werden die Mannschaft definitiv nicht verändern und den Weg mit den jungen Spielern weitergehen.“

