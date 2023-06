Rosentaler Schützenfest zum Abschluss

Details Montag, 12. Juni 2023 15:22

In der 33. Runde der 2. Klasse D trafen im Rosentaler Derby die 1b Mannschaften des ATUS Ferlach und ASKÖ Köttmannsdorf aufeinander. Die Gäste gehen lt. Tabelle als Favorit in das Spiel, was sich vom Verlauf her auch bestätigen sollte, auch wenn die ersten beiden Spiele in dieser Saison jeweils ein Team knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Späte Treffer in erster Halbzeit

Mit Spielbeginn weg übernahmen die Gäste aus Köttmannsdorf sofort das Kommando im Spiel. Man erspielte sich einige hochkarätige Torchancen, nutzen darauf konnte man vorerst aber noch nicht schlagen. Es dauert noch eine Weile ehe in Minute 30 Pascal Pressegger seine Mannschaft erstmals jubeln lassen konnte und auf 0:1 stellte. In der 38. Minute war es Jakob Fasching, welcher auf 0:2 für die Gäste erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte traf Nikola Tschernitz noch zum 0:3 vom Punkt, nachdem Torhüter Thomas Wieser einen Angriff nur per Foul stoppen konnte – Minute 45 + 1.



Eigentor als Ehrentreffer

Die zweiten 45 Minuten begannen, wie die ersten geendet hatten. Wieder drückte Köttmannsdorf auf das Spieltempo und schnürte die Heimelf regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Diesmal dauerte es aber nicht so lange wie in der ersten Spielhälfte. Bereits in Minute 49 stellte Pressegger Pascal mit seinem zweiten Treffer auf 0:4 für Köttmannsdorf. Ebenfalls doppelt traf Jakob Fasching mit seinem Treffer in Minute 71 zum 0:5. Nur kurze Zeit später stellte Amir Mohammadi mit seinem Tor auf 0:6. Unglücksrabe Lukas Wolf sorgte in Minute 83 für den Ehrentreffer der Heimelf. Er traf zu seinem Leidwesen in das eigene Tor zum 1:6. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute Chokri Hanini mit seinem Goal zum 1:7 Endstand im letzten Saisonspiel.



Christopher Hafner (Sektionsleiter Stv. ASKÖ Köttmannsdorf):

„Ein sehr faires Spiel von beiden Teams. So sollte es eigentlich immer sein und nicht nur am Saisonende, wo es vermeintlich um nicht mehr viel geht. Unsere Mannschaft hat im Spiel aber 90 Minuten nur auf ein Tor gespielt und der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Die Entwicklung der jungen Spieler stimmt, das freut uns. Wir werden den Weg in den nächsten Jahren weitergehen und hoffen so noch einige in die Liga-Mannschaft einbauen zu können.“



Die Mannschaft vom ASKÖ Köttmannsdorf beendet mit einem Sieg in Ferlach die Saison auf dem 5. Tabellenplatz. Für die zweite Mannschaft von Ferlach endet die Saison zwar auf Platz 6, man liegt aber 18 Punkte hinter den Köttmannsdorfern.

