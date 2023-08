Landskron schießt sich den Frust von der Seele

Details Samstag, 12. August 2023 21:16

Die 3. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse D hielt das Duell des SC Landskron und des SC St. Stefan/Lav. für uns bereit. Beide Teams war vor Spielbeginn noch sieglos in der Saison, Landskron hatte aber zumindest bereits mit einem Remis in dieser Meisterschaft angeschrieben. Überschattet wurdes Spiel leider damit, dass ein Spieler mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste. Wir möchten darauf aber nicht näher eingehen und wünschen dem Betroffenen alles Gute und rasche Genesung.

Vor der Pause kracht es

Die jungen Wilden vom SC Landskron übernahmen mit Beginn des Spiels das Kommando über das Spielgeschehen und kontrollierten Ball und Gegner. So dauerte es lediglich bis Minute zehn, ehe Jonas Jakob Armin Steinwender nach einem Eckball zur Führung seiner Mannschaft traf – 1:0. Nach einer Ecke lande der Ball aus dem Getümmel heraus vor den Füßen von Steinwender, dieser blieb nervenstark, dribbelte noch zwei Gegenspieler aus und traf zur frühen Führung. Danach schlich sich eine Phase der Unkonzentriertheit bei den Heimischen ein. Viele Chancen wurden vergeben – ob sich das noch rächte? Es dauerte bis Minute 32, ehe die Heimelf wieder jubelnd abdrehte. Nach einem Schuss auf das Gästegehäuse, konnte der Ball nur nach vorne abgewehrt haben, da stand Harun Memic aber bereits lauernd auf den Ball und verwertete den Abpraller zum 2:0. In Minute 43 nutzten die Gäste aus dem Lavantal eine Unachtsamkeit im Defensivverbund der Heimelf und Bahaddin Yüce verkürzte auf 2:1 für die Gäste. Mit diesem Nackenschlag wollten die Heimischen aber nicht in die Kabinen zum Pausentee. Harun Memic hatte in der 43. Minute den Geniestreich parat und zwirbelte das Leder fast schon von der Eckfahne via Freistoß in die Maschen – 3:1 zur Pause.



1. Halbzeit gleich 2. Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wie man die ersten 45 Minuten beendete – mit einem Memic-Treffer. In der 62. Minute traf Harun Memic nach einem Doppelpass, welcher ihn und den Ball in den Strafraum beförderte, zum 4:1 für den SC Landskron. Erneut schlugen die Gäste aber zurück. Diesmal in Person von Bleron Kelmendi, welcher in der 67. Minute auf 4:2 verkürzen konnte. Das 5:2 für die Heimelf besorgte Mariano Mikl, der nach einem tiefen Pass den Verteidigern davonlief und den Ball sehenswert in die lange Ecke platzierte – 80. Minute. Den Schlusspunkt setzte Peter Josef Thaler in Minute 82 zum 6:2 für den SC Landskron.



Emanuel Kaus (Trainer SC Landskron 1b):

„Wir waren heute überlegen und haben verdient auch in der Höhe gewonnen. Es hätte auch höher ausgehen können, denn wir haben einige sehr gute Chancen liegen gelassen und nicht genutzt. Das ein oder andere Mal waren wir vielleicht auch zu gierig, standen oft im Abseits oder scheiterten am letzten Pass. Wir hatten das ganze Spiel über das Heft in der Hand und nur durch zwei Unachtsamkeiten von uns, haben wir die beiden Gegentore bekommen. Wir sind aber zufrieden, dass wir die 3 Punkte hierbehalten haben.“

