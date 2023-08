SAK gewinnt eigentlich überlegene Partie mit Ach und Krach

Details Montag, 21. August 2023 11:31

Die 5. Runde in der 2. Klasse D wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und dabei kam es zum Duell der beiden 1b-Mannschaften vom SC St. Veit und dem SAK. Tabellarisch waren die Klagenfurter in der Favoritenrolle, da sie aus den ersten drei Spielen die maximale Punkteausbeute holen konnte. Die St. Veiter holten aus ihren ersten vier Spielen lediglich vier Punkte und blieben bisher ihren Erwartungen etwas zurück.

Verhexter Tag

Wer ein ausgeglichenes Spiel sehen wollte, der durfte am gestrigen Sonntag nicht in St. Veit Platz nehmen, denn die Klagenfurter von den SAK Amateuren waren von Beginn an Ton angebend und dominierten das Geschehen. Die Chancenverwertung schien jedoch wie verhext zu sein, denn entweder wurden Chancen kläglich verschossen oder rettete der St. Veiter Schlussmann in letzter Not. Die Heimischen taten für die Offensive wenig, konzentrierten sich fast ausschließlich auf ihre Defensive und versuchten ihr Glück in Konterversuchen. So blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig, als das Spiel beim Stand von 0:0 zur Pause abzupfeifen.



Wilde Schlussphase stellt alles auf den Kopf

Die zweiten 45 Minuten sollten aber den bezahlten Eintritt an diesem Spieltag ihr Geld wert sein, denn was die Zuschauer nun zu sehen bekamen, sowas passiert nur im Sport. Die Gäste ließen auch nach der Pause ihren Sturmlauf nicht abbrechen und wollten das Tor nun erzwingen. Eine wohl unterbeschäftigte Abwehrreihe hatte in der 64. Minute aber einen Moment der Unkonzentriertheit und den nutzten die Heimischen zu einem Konter, welchen Lucas-Iosif Sardean perfekt vollendet und das 1:0 für die St. Veiter erzielte. Kurz geschockt vom unerwarteten Rückstand versuchte der SAK diesen zu egalisieren. Man drängte die Heimelf nun in die eigene Hälfte zurück und startete Angriff um Angriff, scheiterte aber immer wieder. Jakob Geister war es aber, der in der 90. Minute den Ausgleich für den SAK erzielte. Nach einem Angriff über die Seite, zog er von links Richtung Tor und schoss aus kurzer Distanz den Ball in die kurze Ecke zum 1:1. Es sollte aber noch wilder werden. In der 93. Minute, mit der letzten Aktion im Spiel, übersah man in St. Veit Alexander Wilhelmer freistehend, dieser zieht mittig zum Tor und schießt ebenfalls aus kurzer Distanz zum 1:2 ins Tor! Der Schiedsrichter ließ das Spiel nicht wieder anpfeifen, beendete dieses mit dem Siegtreffer, was zu Klagenfurter Jubelszenen Richtung mitgereister Fans sorgte. Dort kam es mit den heimischen Spielern und deren Trainer noch zu einer Rudelbildung, in welcher der Unparteiische eine Tätlichkeit von Joel Miranda Masonama gesehen hat und diesem noch die rote Karte zeigte.



Herwig Josef Hobisch (Trainer SAK Amateure):

„St. Veit hat in dem Spiel sehr Defensiv agiert und uns quasi mit ihrem einzigen Torschuss das Tor geschossen. Wir hatten mindestens um die 20 Torschüsse, aber es war wie verhext in dem Spiel. Entweder haben wir das Tor nicht getroffen oder nur das Aluminium oder der Tormann hat gehalten. Zum Schluss haben wir das Spiel dann aber doch noch gedreht, das hatten wir uns aber auch verdient. Wir waren spielbestimmend und haben die St. Veiter vor allem nach dem Gegentor kaum mehr aus ihrer Hälfte rauskommen lassen. Meine Mannschaft ist das letzte Jahr gewachsen und so ein Sieg hinterlässt nochmal positive Spuren im Team.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.