Wildes Torspektakel mit acht Toren endet Unentschieden

Details Sonntag, 17. September 2023 20:21

Wir haben die 9. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse D hinter uns und da hat die 1b Auswahl vom SC Landskron das 1b-Team vom Annabichler SV, kurz ASV, in der Landskroner Sportarena empfangen. Ein Favorit sollte sich im Vorfeld nicht hervorheben, da man in der Tabelle lediglich ein Pünktchen voneinander getrennt im Mittelfeld lag. Eine Vorhersage war daher nicht zu treffen, auch wenn sich der Ligaportalexperte vor einigen Tagen es trotzdem wagte.

Zweimal Heimführung, zweimal Ausgleich

Das Spiel war von Anfang an ein Spiel mit offenem Visier von beiden Teams. Die Offensivabteilungen sollten ein wahres Chancenfeuerwerk abfeuern und so durfte es in diesem Spiel des Öfteren gejubelt werden. Den Anfang machte Peter Josef Thaler mit der 1:0 Führung für die Heimelf in Minute 15. Aber quasi im Gegenzug glichen die Klagenfurter bereits in Minute 17 in Person von Marcel Benjamin Kleppe das Spiel wieder aus. In Minute 29 war es Julian Loteritsch, welcher die Heimischen erneut mit 2:1 in Führung bringen sollte. Auch diese Führung wehrte nicht lange, denn in Minute 32 glichen die Annabichler bereits wieder durch Moritz Hintermann aus. Mit diesem 2:2 ging es auch in die Pause.



Zweimal Gästeführung und wieder zweimal Ausgleich

In den zweiten 45 Minuten änderte sich nichts am Spielverlauf. Beide Teams erspielten eine Vielzahl an Torchancen. Die Defensivverbände sollten wahrlich keinen guten Tag in diesem Spiel haben. Kurz nach Wiederbeginn gingen die Gäste erstmal in Minute 49 mit 2:3 durch Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin in Front. Den Rückstand verkrafteten die Heimischen aber gut und glichen das Spiel bereits in Minute 55 durch Julian Loteritsch wieder aus. Marcel Benjamin Kleppe nahm dies aber nicht hin und brachte seine Elf in Minute 59 wieder in Führung – 3:4. Erstmals gelang es einem Team etwas länger in Führung zu liegen, wenn auch nur neun Minuten. In Minute 68 erzielte Christian Wilpernig den 4:4 Endstand in einer wilden Partie.



Ahmed Mohamed (Trainer Annabichler SV 1b):

„Das Spiel war komisch. Es hätte eigentlich jedes Team gewinnen können, daher war das Remis vielleicht nicht ungerecht. Die beiden Offensivabteilungen hatten einen guten Tag, die beiden Defensivabteilungen diesmal leider nicht, daher auch dieses hohe Ergebnis. Ein gutes Spiel von zwei sehr jungen Teams mit vielen Chancen. Mit der Leistung meines Teams bin ich zwar im Ganzen zufrieden, mit dem Ergebnis eigentlich nicht so, aber es gibt halt auch mal solche Spiele. Ich kann damit trotzdem leben.“

