Köttmannsdorf gewinnt klar gegen St. Veit

Details Montag, 25. September 2023 13:26

Wir haben die 10. Runde in der 2. Klasse D und damit bereits das zweite Spiel in der ersten Rückrunde der Meisterschaft (gespielt wird Hin-Rück-Hin-Rück). Im ersten Aufeinandertreffen konnten sich die Rosentaler mit 1:3 in St. Veit durchsetzen, sollte das diesmal wieder so sein? Die Ausgangslage war recht klar, der Favorit in diesem Spiel waren wie Rosentaler. Die Heimelf hatte in den ersten neun Spielen bereits 20 Punkte geholt, die Gäste aus St. Veit lediglich erst fünf, es schien also ein Duell wie David gegen Goliath zu werden.

Köttmannsdorf gerät durch Standards ins Schwitzen

Die Hausherren versuchten von Beginn an Druck auf die Gäste zu bringen und dies schien ihnen auch zu gelingen. In Minute 13 setzte Confidence Eboigbe Osawe erstmals seine Schnelligkeit unter Beweis und erzielte das frühe 1:0 für die Rosentaler. In mInute 22 und 27 folgte ein Doppelschlag von Luka Djukic, der somit auf 3:0 für die Köttmannsdorfer stellte. Der zweite Treffer wurde dabei sehenswert per Lupfer über den St. Veiter Schlussmann erzielt. Kurz vor der Pause kamen die Gäste aber dann nochmal in das Spiel zurück. In Minute 39 erzielte Maximilian Tragner nach einer Ecke das 3:1. In Minute 41 setzte Elvis Begic einen Freistoß traumhaft über die Mauer ins kurze Kreuzeck zum 3:2 Pausenstand.



Heimelf unbeeindruckt vom Anschluss

Man sollte meinen, dass das Momentum damit in Richtung der Gäste ausgeschlagen wäre, waren die beiden Anschlusstreffer doch ungünstig vor der Pause gefallen. Dem widersprachen aber die Heimischen und machten dort weiter, wo man vor den beiden Gegentreffern aufgehört hatte. Mit einigen sehenswerten Ballaktionen erspielte man sich weiterhin Chance um Chance und so war es wieder Osawe, welcher in diesem Spiel nicht unter Kontrolle zu bringen war, der per Doppelschlag in Minute 54 und 57 auf 5:2 für seine Mannschaft stellte. In den Minute 64 und 67 war es dann ein Doppelschlag von Osawe und Djukic die auf 7:2 erhöhten und damit wohl den Deckel drauf machten. Der Schlusspunkt blieb aber den Gästen übrig. Nach einem Foul durfte Michael Zemasch vom Punkt antreten und bezwang den Heimkeeper in Minute 87 zum 7:3 Endstand per Elfmeter.



Johannes Meschnig (Trainer ASKÖ Köttmannsdorf 1b):

„Wir hatten eine gute Dynamik im Spiel, haben uns viele Chancen erarbeitet und sind recht bald mit 3:0 in Führung gegangen. Ein Lob an unseren Platzwart, der den Platz perfekt hergerichtet hat nach den letzten Regentagen. Dann sind die St. Veiter kurz vor der Pause noch auf 3:2 durch 2 Standards rangekommen, aber nach der Halbzeit haben wir da weitergespielt wo wir vor den Gegentoren aufgehört hatten. Es waren einige sehr gute Aktionen zu sehen und am Ende haben wir verdient gewonnen.“

