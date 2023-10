Die jungen ATSV’ler fegen die jungen von St. Stefan vom Platz

Details Samstag, 30. September 2023 21:31

Die 1b Teams vom ATSV Wolfsberg und SC St. Stefan trafen in der 11. Runde in der 2. Klasse D aufeinander und kämpften im Derby um drei mögliche Punkte. Die Gäste aus St. Stefan gingen als krasser Außenseiter ins Rennen, denn nach zehn Runden lag man mit lediglich ein Punkt weit abgeschlagen am Tabellenende. Die Heimischen jedoch lagen auf Rang zwei und wollten dort auch bleiben, um dem Tabellenführer nicht die Chance zu geben, den Punktevorsprung auszubauen.

ATSV entscheidet das Spiel früh

Das Lavantaler Derby blieb nur sechs Minuten lang spannend, denn da gingen die Heimischen in Führung und erstickten die Hoffnung der Gäste auf mögliche Zähler im Keim. Der Innenverteidiger Raphael Dennis Radl erzielte mit einem Doppelschlag in Minute sechs und acht die schnelle Führung zum 2:0. Jeweils nach einem Eckball stieg Radl am höchsten und versenkte die Kugel per Kopf im Gehäuse der St. Stefaner. In Minute zwölf stellte Jan Gfrerer, Topscorer der Heimelf, dann auch schon auf 3:0. In Minute 22 stellte Nick Alex Pichler dann auch schon auf 4:0. Seinen Tripplepack perfekt machte Radl in der 45. Minute vom Punkt aus. Nach einem Foulelfmeter bringt er die Kugel vom Punkt aus im Gehäuse unter und stellt damit auf die 5:0 Pausenführung.



Wenig Gegenwehr der Gäste

Wer glaubte, dass die Heimischen nach der Pause das Spiel verwalten sollten, der durfte sich irren. Die Heimelf machte dort weiter, wo man vor der Pause aufgehört hatte. Jan Gfrerer erzielte seinen zweiten und dritten Treffer im Spiel per Doppelschlag in der 55. und 60. Minute und schraubt den Spielstand auf 7:0 hinauf und sein eigene Torkonto auf 15 Treffer. In der 63. Minute durfte sich Luca Schatzl ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Wieder nach Foulelfmeter vom Punkt traf Schatzl zum 8:0. Den Schlusspunkt setzte der Mann des Spiels, Raphael Dennis Radl in der 65. Minute. Der eingeplante Defensivspieler erzielte seinen vierten Treffer zum 9:0 Endstand. Das dürfte für einen Verteidiger wohl eine Seltenheit sein.



Mario Alfred Marzi (Trainer ATSV Wolfsberg 1b):

„Über das Spiel kann man eigentlich nicht viel sagen. Wir haben klar und verdient gewonnen. Wir hätten auch höher gewinnen können, denn wir haben noch einige Chancen liegen gelassen. Unseren Raphael Dennis Radl muss ich etwas hervorheben, er hat als Innenverteidiger gleich vier Tore erzielt. Die Gäste darf man trotz des Ergebnisses auch loben, denn die haben derzeit mit vielen Ausfällen zu kämpfen und haben heute mit einem 50-jährigen im Tor gespielt, der wie das gesamte Team keine so schlechte Figur abgegeben hat.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.