SC Landskron 1b triumphiert trotz Unterzahl

Details Freitag, 17. Mai 2024 19:14

In einer Begegnung der 25. Runde der 2. Klasse D sicherte sich der SC Landskron 1b einen klaren 3:1-Heimsieg gegen Donau Team B. Trotz eines frühen Platzverweises spielte Landskron am Freitagabend mit großer Leidenschaft und Effizienz, feierte einen ungefährten Erfolg und fuhr im Frühjahr den erst zweiten "Dreier" ein. Die Klagenfurter hingegen standen im 13. Auswärtsspiel zum bereits zehnten Mal mit leeren Händen da.

Hausherren nach früher Führung nur noch zu zehnt

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft, als Tobias Köchl bereits in der 12. Minute das 1:0 erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern zusätzliche Motivation. Doch die Freude währte nicht lange, da Dominic Holdermann in der 30. Minute die Gelb-Rote Karte sah und Landskron fortan in Unterzahl agieren musste. Trotz des numerischen Nachteils blieben die Gastgeber das aggressivere und zielstrebigere Team auf dem Platz.

Donau versuchte, die Überzahl zu nutzen und kam mehrmals gefährlich vor den Landskroner Kasten. Doch die Defensive der Heimischen stand sicher, und es gelang den Klagenfurtern nicht, ihre Chancen in zählbare Erfolge umzumünzen. Stattdessen zeigte der SC, dass er auch mit zehn Mann zu gefährlichen Kontern fähig war.

Dezimierter SC erzwingt die Entscheidung

Nach der Halbzeitpause erhöhte Landskron den Druck und wurde in der 62. Minute belohnt, als David Enzi auf 2:0 stellte. Trotz der Unterzahl spielten die Hausherren weiterhin mutig nach vorne und konnten durch einen weiteren Treffer von Advan Pozderac in der 71. Minute auf 3:0 erhöhen. Diese Tore zeigten die Effektivität der Gastgeber, die jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen wussten.

Donau B gelang in der 86. Minute durch Samir Cavkunovic der Anschlusstreffer zum 3:1, doch zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden. Nach diesem späten Tor konnten die Gäste die solide Landskroner Abwehr nicht weiter in Verlegenheit bringen. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, ohne dass Donau die Wende herbeiführen konnte. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg des SC Landskron 1b, der umso beeindruckender war, da dieser Erfolg größtenteils in Unterzahl errungen wurde.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bullinator007 erstellt.

