Porträt & Wordrap von und mit Maria Saals Torjäger Bernhard Walzl

Details Dienstag, 04. Februar 2020 15:21

Bernhard Walzl ist die personifizierte Vereinstreue unter den Unterhaustorjägern. Er lernte beim SK Maria Saal den Umgang mit dem runden Leder und dort geht er immer noch auf Torjagd. Erstmals in die Kampfmannschaft schnupperte er 2008/09 rein- es war die Aufstiegssaison in die Kärntner Liga. Dank seiner kräftigen Mithilfe etablierten sich die Zollfelder als Liga-Mobiliar.

Wenn Bernhard Walzl in seiner Jugend einmal nicht das Jersey von Maria Saal trug, dann nicht, weil er den Verein verließ, sondern weil es in diesem Jahrgang gerade keine volle Truppe gab. Er kehrte dann immer zu den Domkickern zurück und gilt daher als echter Eigenbauspieler. Sein Spielstil wird als willensstark und durchsetzungskräftig beschrieben. Er bevorzugt Ballbesitzfußball.

148 Ligatore in 10 Jahren

Zu Beginn seiner Karriere musste er sich seinen Stammplatz erst erkämpfen. In den ersten Ligajahren setzte Maria Saal auf erfahrene Kämpen wie Hannes Pickl, Senad Tiganj oder Aldamir da Silva als Stürmer in der Startelf. Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 2013/14, als der bis heute amtierendeTrainer Klaus Thuller ihm das Vertrauen schenkte was Walzl mit 18 Volltreffern dankte.

Foto (Sobe): Bernhard Walzl hat den Ball immer im Blick

Torschützenkönig 2016/17 – ÖFB-Cup 2018/19

Ab der Saison 2016/17 galt Walzl als fixe Größe im gehobenen Amateur-Fußball im Lande. Mit 23 Treffern sicherte er sich in dieser Saison die Torjägerkrone, in der nächsten Saison gelang ihm nicht ganz die Titelverteidigung, seine 20 Treffer berechtigten Maria Saal aber erstmals zur Teilnahme am ÖFB-Cup. Am 20.07.2018 verlor Maria Saal zwar gegen den Bundesligisten St. Pölten mit 0:6- dennoch war es ein Pflichtspiel gegen Berufsfußballer und damit ein Karrierehighlight. Auch in der heurigen Saison läuft es für den 27-jährigen, 21 Treffer (wie auch Samir Nuhanovic/Dellach) bedeuten die Führung in der Torjägerwertung.

Berufliches & Privates

Bernhard studierte BWL an der Grazer Uni und schloss mit dem Master ab. Er arbeitet im Finanzbereich und ist seit Juli 2019 mit seiner Janina verheiratet.

Wordrap mit Bernhard Walzl

SV Maria Saal?

Mein Herzensklub

Bester Gegenspieler in der Liga?



Patrick Lausegger vom SAK

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Manchester United

Fußballerisches Vorbild?

Eigentlich keines

Lieblingssport neben Fußball?

Eishockey

Bier oder Wein?

Bier

Berge oder Meer?

Berge

Lieblingsapp am Handy?

ORF.sport

Ligaportal

Super Infoseite

Lieblingsmusik?

Querbeet - eher weniger Charts

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Kelly Slater

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten