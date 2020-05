BREAKING NEWS: Meisterschaftsstart im Kärntner Unterhaus mit 1. August 2020 geplant!

Details Samstag, 23. Mai 2020 17:41

Nach wochenlangem Warten scheint endlich die Sonne auf Kärntens Fußballplätzen wieder aufzugehen. Wie KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer soeben in einer Aussendung bekannt gab, plant man in Kärnten den Neustart der Meisterschaftssaison 20/21 am 1. August. Klar, es gibt noch einiges aufzuarbeiten und vor allem dürfen die Fallzahlen jetzt nicht wieder steigen, damit dieses Szenario auch Realität wird. Darum bzw. ganz besonders deswegen, ist jetzt weiter große Disziplin gefragt, was bedeutet, dass alle mithelfen müssen, damit der Ball in Kärnten endlich wieder rollen kann!

Hier die Aussendung des Kärntner Fußballverbandes:





KFV: Vorbereitung und Planung des Meisterschaftsstartes im Kärntner und Osttiroler Fußball mit 1. August 2020!

Der Beginn aller Meisterschaftsbewerbe der Frauen, Männer und des Nachwuchses wird vom Kärntner Fußballverband mit 1. August 2020 geplant und organisiert.

Foto (Sobe): Am 1. August soll der Ball in Kärnten wieder vor Zuschauern rollen!

Auch Zuschauer sollen zugelassen werden

Der KFV geht davon aus, dass ZuschauerInnen, wie es in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen geplant ist, möglich sein werden.

Der eingeschränkte Trainingsbetrieb ab 15. Mai ist ein erster wichtiger Schritt für den Amateur- und Nachwuchsfußball.

Aber alle Akteure im Kärntner- und Osttiroler Fußballgeschehen brauchen jetzt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht eine Klarheit und Planungsperspektive.

Vorbehaltlich einer positiven COVID-Fallzahlentwicklung, die wir uns sehr wünschen und zu der alle mit großer Verantwortung beitragen, und damit zusammenhängender behördlicher Vorgaben, wird dieser Terminplan für die Meisterschaften (mit der Möglichkeit einer zeitlich flexiblen Gestaltung) nun vorbereitet.

Unabhängig davon bemüht sich der Kärntner Fußballverband intensiv, unter Beachtung aller gesundheitlichen Notwendigkeiten, weitere Lockerungen in der Trainingsgestaltung zu erreichen.

