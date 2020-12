Kärntner Liga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Freitag, 18. Dezember 2020 16:36

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Michael Spielberger (SV Hirter Kraig)

Endergebnis:



1. Michael Spielberger (SV Hirter Kraig / 4715 Stimmen)

2. Emir Velic (SAK Klagenfurt / 2455 Stimmen)

3. Alen Ploj (SAK Klagenfurt / 2374 Stimmen)

4. Lukas Höfferer (SV Hirter Kraig / 2225 Stimmen)

5. Nico Holzer (SV Hirter Kraig / 2023 Stimmen)

6. Thomas Loik (SV Dellach/Gail / 1836 Stimmen)

7. Elias Hant (SV Hirter Kraig / 1406 Stimmen)

8. Marco Raunegger (KAC 1909 / 710 Stimmen)

9. Luca Pollanz (SV Hirter Kraig / 683 Stimmen)

10. Christopher Katschnig (ATUS Ferlach / 523 Stimmen)