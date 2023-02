ATSV Wolfsberg rüstet für Abstiegskampf auf!

Details Dienstag, 31. Januar 2023 15:02

Ein Nachlegen beim eher kleinen Kader zeichnete sich bereits im Dezember ab, nun gibt der ASCO ATSV Wolfsberg seine Transfers bekannt, mit denen im Frühjahr der Klassenerhalt in der Kärntner Liga gelingen soll. Dabei ist das Programm noch nicht völlig abgeschlossen, Trainer Mario Romac spricht noch mit einem Offensivakteur.





Trainer & Sportdirektor Mario Romac rührt beim ATSV Wolfsberg gehörig um Foto: ATSV/KK

Insgesamt 18 statt 16 Mann bei der 1er-Panier, zwei Legionäre neu

Der eher kleine Kader wurde vom Verein als erhebliche Ursache für den durchwachsenen Herbst geortet, für verletzte Spieler gab es vielfach keinen adäquaten Ersatz. Die Lehren daraus zog Trainer Mario Romac mit einer Aufstockung vom Kader von 16 auf nunmehr 18 Mann. Zwei Neue melden die Lavanttaler aus Slowenien: Nejc Plaznik soll im Mittelfeld Stürmer Marcel Stoni zuarbeiten, Andraz Paradiz der Innenverteidigung zusätzlichen Halt geben. Das 23-jährige Duo kommt von NK Fuzinar, dem Vorletzten der „Druga Liga“, die zweithöchste slowenische Leistungsstufe.

Ein Trio aus dem eigenen Haus plus ein Torhüter sollen Abgänge überkompensieren

Vom Future-Team rücken die Teenager Julian Stückler, Noah Müller & Nico Andre in die erste Kampfmannschaft auf. Ebenso neu wird Romac durch Bernhard Huber an der Linie als „Co“ unterstützt. Die beiden kennen sich nicht nur aus gemeinsamen Zeiten bei Bleiburg. Zwei verlassen den Verein: Denis Besirevic zog es in die steirische Gebietsliga, Daniel Schrammel wird höchstwahrscheinlich bei St. Margarethen/L. andocken. Romac: „Daniel trat an uns um eine Vertragsauflösung heran. Er kann aus privaten Gründen nicht mehr in dem Ausmaß trainieren, das für die Landesliga erforderlich ist.“ Für den Langzeitausfall Marcel Pichler holte man Marin Romac (Gratkorn) für das Tor. Damit ist das Programm aber immer noch nicht abgeschlossen, erzählt der Coach: „Wir verhandeln noch zur Stunde mit einem Offensivspieler. Wir hoffen, am Montag eine Einigung bekannt geben zu können.“

Marcel Stoni in Torlaune

Bei den bisherigen Testspielen gegen Heiligenkreuz (2:4) & die Austria Amateure (2:1) traf Goalgetter Marcel Stoni dreifach: „Es sieht gut aus bei ihm“, frohlockt Romac, der auf Treffer seines Mittelstürmers baut: „Wir wollen unser Spiel etwas mehr auf ihn und seinen Torriecher zuschneiden.“ Mit den vielen Neuerwerbungen keine leichte Aufgabe, bestätigt Romac: „Aber wir sind dann in der Breite gerüstet.“