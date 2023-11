Völkermarkt rettet Punktgewinn in der Schlussphase

Details Freitag, 03. November 2023 23:08

Der VST Völkermarkt prolongierte seine imposante Heimserie. Die Völkermarkter sicherten sich am 16. Spieltag der Kärntner Liga beim 2:2-Remis gegen die SV Donau Klagenfurt in den Schlussminuten einen Zähler. Indes verlängerten auch die Klagenfurter ihre Erfolgsserie, jedoch mit einem bitteren Beigeschmack. Der Tabellenzweite blieb auch im achten Pflichtspiel ohne Pleite, verpasste dennoch den Sprung auf die Tabellenspitze. Oliver Kuester sorgte für die Völkermarkter per Doppelpack in den Schlussminuten für die Punkteteilung.

Völkermarkt dominiert das Geschehen

Die Völkermarkter demonstrierten von Beginn an ihren offensiven Vorwärtsdrang. Oliver Kuester glückte daraufhin der verdiente Führungstreffer. Der Offensivspieler netzte nach einem Eckball am zweiten Pfosten per Kopf ein (24.). Daraufhin übten die Gastgeber auch weiterhin Druck auf die Defensive der Klagenfurter aus. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dem Sportverein dennoch der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleichstreffer. Sebastian Layroutz traf nach einer Freistoßhereingabe von der linken Angriffsseite zum 1:1-Pausenstand (43.).

Völkermarkt entgleitet beinahe die Partie

Auch der Seitenwechsel veränderte zunächst das Geschehen kaum. Die Völkermarkter drängten auf den erneuten Führungstreffer. Erst nach der Stundenmarke entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Raphael Kulterer läutete die Schlussphase beinahe mit einem Treffer für die Heimischen ein. Der Mittelfeldakteur scheiterte aus kürzester Distanz am Donau-Keeper Aljaz Cotman. Dies rächte sich für den Gastgeber postwendend. Donau-Torjäger Damjan Jovanovic verwertete einen Stanglpass aus fünf Metern zur 1:2-Führung der Klagenfurter (76.). Der Offensivspieler markierte seinen bereits achten Saisontreffer. Völkermarkt eröffnete daraufhin eine Schlussoffensive. Ein Freistoß in den Schlussminuten brachte den Gastgeber folglich den verdienten Ausgleich. Oliver Kuester brachte eine Freistoßflanke von Daniel Primusch erneut mit einem Kopfball zum 2:2-Remis ins Gehäuse der Klagenfurter unter (90.)

Stimme zum Spiel

Franz Polanz (Trainer VST Völkermarkt Amateure):

„Das Remis ist am Ende wohl glücklich, aber wir waren die bessere Mannschaft. Wir hätten schon vor dem Gegentreffer die Führung ausbauen müssen. Mit dem Gegentreffer ist auch die Donau ins Spiel gekommen. Wir haben uns aber auch danach noch gute Chancen erspielt. Der Gegentreffer ist natürlich bitter, weil wir vorher selbst die Chance nicht genutzt haben. Am Ende sind wir aber zufrieden, weil wir unser Ziel vor dem Spiel mit dem Punktgewinn erreicht haben.“

