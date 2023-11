Details Sonntag, 05. November 2023 14:52

Das ursprüngliche Sonntagsduell zwischen den Austria Klagenfurt Amateuren und dem SV Spittal/Drau musste abgesagt werden. Die Platzverhältnisse verhinderten aufgrund der Niederschläge in den Vortagen die Durchführung der Partie in der Kärntner Liga am Sportplatz in Brückl. Der Ersatztermin ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

