Defensivallrounder der Klagenfurt Amateure: Marius Maierhofer im Wordrap

Details Donnerstag, 21. März 2024 12:00

Marius Maierhofer, ein aufstrebendes Talent der Austria Klagenfurt Amateure, hat mit seinen Leistungen in der Rückrunde in der Kärntner Liga für Aufsehen gesorgt. Seit 2022 spielt der 20-jährige Mittelfeldspieler für die Austria Klagenfurt Amateure. Seine vielseitigen Fähigkeiten ermöglichen ihm Einsätze sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung. Von seinen Anfängen beim VST Völkermarkt, dem WAC und dem SK Andrä/Lav. bis zu seinem aktuellen Engagement bei Klagenfurt zeigt Maierhofer eine beeindruckende Entwicklung in seiner erst jungen Fußballkarriere.

Sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld ist Marius Maierhofer einsetzbar. (Fotocredit:QSpictures)

Marius Maierhofer im Wordrap

Was war dein wichtigstes Spiel?

„Das war in dieser Saison das Spiel gegen meinen Jugendverein Völkermarkt. Ich habe in diesem Spiel gegen Schluss das 2:1 gemacht und wir haben gewonnen!“

Was war dein schönstes Tor?

„Damals bei St. Andrä habe ich aus 30-35 Metern den Tormann überhoben. Natürlich auch mein Tor im Spiel gegen Völkermarkt war ein sehr wichtiges!“

Gibt es einen Moment, welcher für deine Fußballkarriere wichtig war?

„Ich würde sagen mein Wechsel zu Austria war sehr entscheidend. In einem neuen Umfeld mit vielen Möglichkeiten kann man mit harter Arbeit und Fokus viel erreichen.“

Was magst du gerne?

„Meine Familie und Freundin. Ich schätze es auch sehr, wenn man freundlich und hilfsbereit ist.“

Dein Lieblingsverein?

„Inter Mailand!“

Dein Lieblingsspieler?

„Nicolò Barella.“

Welche Ziele möchtest du gerne erreichen?

„Ich würde gerne den Schritt in den Profibetrieb schaffen und generell so hoch wie möglich spielen!“

Wie sieht deine Vorbereitung auf deinen Spieltag aus?

„Vor einem Match höre ich Musik und aktiviere mich mit diversen Übungen!“

Was magst du nicht?

„Menschen, die zu selbstüberzeugt und zu lässig sind.“

Wie bringst du dein Studium und den Sport in Einklang?

„Da ich ein Fernstudium mache, kann ich mir die Zeit selbst einteilen und hab so gut wie immer Zeit für den Sport.“

Dein größtes Idol?

„Lionel Messi.“

Was zeichnet dich als Spieler aus?

„Spielintelligenz, Teamspieler und ich bin fast überall einsetzbar.“

Was würdest du ohne den Fußball machen?

„Schwierig, aber ich hätte mich in Richtung des Laufsports orientiert.“

Was bedeutet die Austria für dich?

„Die Chance sich nach oben arbeiten zu können. Weiters bietet der Verein enorme Möglichkeiten in der Entwicklung, was mir persönlich sehr viel bringt.“

