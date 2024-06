Kärntner Liga Champion: Treibach feiert Meistertitel und Aufstieg

Kärntner Liga

Treibach hat sich den Kärntner Meistertitel gesichert und damit den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Trotz einer Niederlage im letzten Spiel gegen Wolfsberg konnte das Team die Tabellenspitze verteidigen und so den verdienten Meistertitel erringen. Die gesamte Saison über zeigte Treibach beeindruckende Leistungen und bewies überzeugend seine Dominanz in der Liga. Nun freut sich die Mannschaft auf neue Herausforderungen in der Regionalliga, wo sie ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen möchte.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder, sportlicher Leiter SK Treibach:

„Im Grunde genommen wollten wir im letzten Spiel, auch wenn wir fix Meister waren, nochmal alles geben. Leider merkte man, dass aber die Luft schon leicht draußen war, was natürlich verständlich ist. Ich gratuliere der gesamten Mannschaft zu dieser Saison!“

Foto: SK Treibach

Wie geht’s jetzt weiter?

Stefan Weitensfelder: „Seit Freitag wissen wir, wo wir in der nächsten Saison sind und planen daher in den nächsten Wochen Richtung Regionalliga. Leider werden uns wichtige Spieler verlassen, daher müssen wir uns auf manchen Positionen verstärken. Wir werden auch Trainingsgäste bzw. Testspieler beim Trainingsstart begrüßen, um nächste Saison eine schlagfertige Truppe aufstellen zu können!“

Saisonbilanz

Der SK Treibach triumphiert in der Kärntner Liga mit beeindruckenden 58 Punkten aus 30 Spielen. Das Team unter der Leitung von Karl Schweighofer sicherte sich den ersten Platz mit 16 Siegen, 10 Unentschieden und nur vier Niederlagen. Treibach glänzte nicht nur mit dieser starken Bilanz, sondern auch mit dem besten Torverhältnis der Liga von 72:33 und der höchsten Torgefährlichkeit. Besonders herausragend war Kevin Vaschauner, der mit 23 Treffern zweitbester Torjäger der Liga wurde und maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beitrug.

Details

