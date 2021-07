Der SAK lässt die Auftaktniederlage vergessen!

Details Freitag, 30. Juli 2021 23:53

Während der ATSV ASCO Wolfsberg standesgemäß mit 2:0 über St. Michael/Bl. in die Saison startete, erlitt der SAK Klagenfurt, freilich stark ersatzgeschwächt, vorige Woche eine etwas überraschende Niederlage in Feldkirchen. Die Truppe von Goran Jolic agierte aber schon beim Auftakt auffällig spielstark und nahm die positiven Erlebnisse in die aktuelle Begegnung mit. Erfolgreich. Es gab einen Heimsieg.

Verdiente Halbzeitführung

Der SAK agierte abgeklärt, dominant und ließ bei Gegenangriffen nur wenig zu. Die Gäste aus dem Lavanttal waren umgekehrt stark genug, um sich nicht einschnüren zu lassen, gaben den SAK-Angreifern Aufgaben, die letzte Linie zu überwinden. In der 33. Minute gelang es, der Ball lief beim SAK wie am Schnürchen und am Ende stand Alen Muharemovic als Vollstrecker parat. Mit einer verdienten Führung des SAK ging es in die Pause.



Foto: Sobe

Die ATSV kam zu spät auf

An der Spielanlage änderte sich in der zweiten Halbzeit vorerst wenig, der SAK war bemüht das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, die Gäste warteten auf Möglichkeiten im Gegenangriff. Es sollte Rückkehrer Darijo Biscan vorbehalten sein, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Dieses Tor wurde durch mit one-touch schnell spielende Heimische wieder gut vorbereitet, über die linke Seite fand der SAK den Pfad Richtung ATSV-Tor und die Flanke auf Biscan fiel optimal aus. Der Angreifer köpft aus kurzer Distanz in die Kreuzecke. Dadurch war nun ATSV-Trainer Peter Kienleitner gezwungen, alles was offensiv irgendwie Erfolg versprechen könnte in die Schlacht zu werfen, was er auch tat. Aber mehr als der Anschlusstreffer von Bastian Rupp schaute dabei nicht mehr raus. Beide Teams halten nun bei 3 Punkten nach zwei Spielen.

Stimme zum Spiel

Marco Wieser (Obmann SAK): "Wir hatten nie den Eindruck, das verlieren zu können. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen werden. Die Truppe hat nach der Niederlage ruhig weitergemacht."

Die Besten: Marko Gajic (DM) & Alen Muharemovic (MfLi)