Ein abgezocktes Ferlach schlägt Köttmannsdorf mit 2:0!

Details Mittwoch, 11. August 2021 07:00

ATUS Ferlach steckte die jüngste 0:2-Schlappe in Maria Saal gut weg und zeigte sich im Derby gegen den ASKÖ Köttmannsdorf wieder von einer taktisch und kämpferisch ausgezeichneten Seite, auch wenn das Spiel gewisse Längen beinhaltete. Köttmannsdorf machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten und patzte in der Defensive.

Köttmannsdorf zu Beginn gefährlicher

Ferlach lief in Maria Saal in mehrere Konter, Trainer Mario Verdel wollte ein Déjà vu unbedingt verhindern und legte die Taktik demgemäß eher defensiv an. Köttmannsdorf bekam so mehr Spielanteile und vor allem mehr Standardsituation, die aber allesamt nichts einbrachten. Zweimal war Köttmannsdorf aber nah am Führungstreffer dran, Michael Jakopitsch & Ziga Erzen agierten nicht besonders glücklich bei ihren Abschlüssen, dann zeichnete sich Keeper Florian Heindl gegen Nici Modritz aus kurzer Distanz erstmals aus.

Ferlach kam erst nach einer runden halben Stunde gefährlich vor das Tor von Werner Ambrosch, der sich aber dann leicht doppelt auszeichnen konnte, insbesondere die Bombe von Dominik Mak (38.) hält nicht jeder Keeper der Liga. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Ferlach nützt die Fehler von Köttmannsdorf

Beide Teams kamen unverändert aus den Kabinen, Ferlach agierte nun etwas offensiver und kam durch eine einstudierte Standardsituation zur Führung. Dabei verzögerte Dominik Mak den Freistoß ehe Martin Posratschnig aus dem Hinterraum nach vor rauschte, ein 2 vs 1 am 5er generierte. Er traf selbst per Kopf (49.).

Kurze Zeit später drohte Köttmannsdorf keine Gefahr, Ferlach stand im Abseits, Christopher Sallinger brachte aber mit einem überhasteten Freistoß Kapitän Borovnik schwer unter Druck. Hannes Schwarz attackierte den Abwehrchef erfolgreich und behauptete den Ball. Lohn für die Mühe war der Treffer zum 2:0, Ambrosch war ohne Chance.

Was durchkommt, hält Florian Heindl

Köttmannsdorf-Trainer Rudi Perz brachte mit dem Ex-Austrianer Tyrone McCarthy seine Offensivwaffe von der Bank, wie schon im gesamten spiel erkämpften sich die Gäste viele Standards. Ferlach stand aber weiter sicher und ließ trotz der Köttmannsdorfer Dauerpräsenz in der Box gar nicht so viele klare Chancen zu. Was durchkommt, wurde zur Beute des ausgezeichneten Keepers Florian Heindl, der bis zum Schluss seinen Kasten sauber hielt.

Stimme zu Spiel

Mario Verdel (Trainer Ferlach): "Wir wollten unbedingt aus einer gesicherten Abwehr heraus spielen. Das ist uns in der Begegnung gelungen und dass eine einstudierte Freistoßvariante voll aufging, freut mich als Trainer natürlich ganz besonders."

Die Besten: Heindl (Tor) Mak (St) bzw. Ambrosch (Tor)

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:0 (0:0)

49 Martin Posratschnig 1:0

55 Hannes Marcel Schwarz 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!