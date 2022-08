KAC 1909 gewinnt und klettert auf Rang 2!

Details Montag, 22. August 2022 09:08

Der KAC 1909 kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Hirter Kraig. Dabei spielten die Rotweißen in der ersten Halbzeit überragend und konnten den Sieg im zweiten Durchlauf in trockene Tücher bringen.



Eine tolle erste Hälfte vom KAC

Vor rund 250 Zuschauern spielten die Gäste eine hervorragende erste Halbzeit, für Kraig waren Hertelt und Lamzari fallweise gefährlich. Ein Chancenübergewicht gab es aber für den KAC und das fand seinen Niederschlag am Scoreboard. Gräfischer brachte per Kopf nach Kanduth-Flanke die Gäste mit1:0 (17.) in Führung. Gräfischer ließ den KAC 1909 bald darauf erneut jubeln (28.). Nach einer Aktion über links steht er dort, wo ein Stürmer zu stehen hat, bereits sein sechster Saisontreffer. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Kraig beißt sich nochmals dazu

Das 1:2 von SV Kraig stellte Benjamin Lamzari sicher (52.). Ein wenig ein Tausendguldentreffer, der Schuss war wohl als Flanke gedacht. Jedenfalls gab das Kraig die zweite Luft und die nächsten 20 Minuten waren die besten der Proprentner-Elf. Bekanntlich verfügt KAC-Trainer Klaus Thuller in dieser Saison aber über eine starke wie routinierte Bank und di Haudegen Pucker & König brachten wieder Ruhe in das Geschehen hinein. König war mit dem ebenfalls eingewechselten Florijan Lampic am dritten Treffer beteiligt. In der 78. Minute brachte wieder Gräfischer das Netz zum Zappeln. Zum Schluss feierte der KAC 1909 einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Hirter Kraig.

Stimme zum Spiel

Klaus Thuller (Trainer KAC): „Die erste Hälfte war wirklich sehr stark von uns. Nach dem Anschlusstreffer machten wir den Gegner selbst stark, konnten aber nochmals gegensteuern.“

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist die Heimmannschaft eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SV Hirter Kraig im Mittelfeld der Tabelle.

Der KAC 1909 setzte sich mit diesem Sieg von SV Kraig ab und belegt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang.

Am kommenden Samstag trifft SV Kraig auf den ATUS Ferlach, der KAC 1909 spielt tags zuvor gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – KAC 1909, 1:3 (0:2)

78 David Graefischer 1:3

52 Benjamin Lamzari 1:2

28 David Graefischer 0:2

17 David Graefischer 0:1