SV St. Jakob/R. bringt Führung nicht über die Zeit

Details Samstag, 20. August 2022 22:46

SG St. Andrä/WAC Juniors 1c und der SV St. Jakob/R. lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Lange sahen die Rosentaler als Sieger aus, im Finish konnten die WAC-Youngster aber die Begegnung noch zu ihren Gunsten drehen.

Bereits vier Tore in der ersten Hälfte

Christoph Omann brachte den SV St. Jakob im Rosental in der elften Spielminute nach einem gut fertggespielten Spielzug in Führung (11.). Zu dem Zeitpunkt deute noch wenig auf das frohe Toreschießen hin, Paul Staudinger erzielte in der 34. Minute den Ausgleich. Dann ging es aber ab. Nur vier Minuten später erzielte der Gastgeber die 2:1-Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Omann den Ausgleich (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.



Sturmlauf von den WAC-Fohlen nach neuerlicher St. Jakob-Führung

Marco Koller brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SV St. Jakob/R. über die Linie (48.). Die erneute Führung beflügelte aber die Hausherren, die nach dieser schweren Woche mit drei Spielen spritziger wirkten. Zudem fasste Manuel Gugggenberger Gelbrot aus, was dem Angriffsschwung nochmals zusätzlichen Schwung verlieh. Für die Gäste nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Tobias Sebastian Miklau und Marcel Fritzl drehten den Spielstand (84./93.) und sicherten SG St. Andrä/WAC Juniors 1c einen Last-Minute-Sieg.

Stimme zum Spiel

Raphael Stocker (Trainer WAC-Juniors): "Es war ein gutes Spiel von beiden Teams. Wir waren in der zweiten Hälfte frischer."

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto des SV St. Jakob im Rosental und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der SV St. Jakob/R. derzeit auf dem Konto. St. Jakob/R. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag tritt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c bei SK Austria Klagenfurt Amateure an, während der SV St. Jakob im Rosental einen Tag zuvor den ASKÖ Gmünd empfängt.

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – SV St. Jakob im Rosental, 4:3 (2:2)

93 Marcel Fritzl 4:3

84 Tobias Sebastian Miklau 3:3

48 Marco Koller 2:3

43 Christoph Omann 2:2

38 Valentin Safran 2:1

34 Paul Staudinger 1:1

11 Christoph Omann 0:1