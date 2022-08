Zwei Mal Partie gedreht! Bad St. Leonhard schließlich in nächster Cup-Runde

Details Mittwoch, 24. August 2022 19:29

Unterliga gegen Kärntner Liga – dieses Duell stand an jenem Dienstagabend in der 3. Runde des Villacher Bier/KFV Cups am Spielplan. Dass sich am Ende die Unterligamannschaft durchsetzen konnte, war schon ein wenig eine Überraschung. Sieht man aber genauer hin, bemerkt man, dass die Überraschung doch nicht so groß ist. Es geht nämlich um den SV Bad St. Leonhard, der wieder einmal seine Cupstärke unter Beweis stellte und sich gegen den Kärntnerligisten SVG Bleiburg durchsetzen konnte.

Bad St. Leonhard geht in Front

Die 250 Zuseher im Gmoan-Stadion in Bad St. Leonhard konnten sich an diesem Dienstag im August wieder auf eine hochklassige Partie freuen. Ihre Mannschaft, die letztes Jahr bis ins Halbfinale vordringen konnte, forderte nun die SVG Bleiburg. Dieses Jahr waren natürlich ähnlich gute Leistungen das Ziel. Genau mit diesen Ambitionen gingen die Lavanttaler in dieses Duell und konnten sich prompt in der ersten Hälfte noch dafür belohnen, als Patrick Schlacher seine Farben mit 1:0 in Front brachte. Eben dieser Halbzeitstand, ließ die Gastgeber vom Achtelfinale träumen, doch sie hatten die Rechnung nicht mit den Bleiburgern gemacht.

Doppelte Wendung der Partie

Dass das nicht alles war, was die SVG Bleiburg in der ersten Hälfte gezeigt hat, konnten sie zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich unter Beweis stellen. So traf Dominik Peketz in der 54. Minute zum Ausgleich für den derzeitigen Inhaber der roten Laterne in der Kärntner Liga. Weiterhin drückten die Gäste auf die Führung und konnten diese durch einen Strafstoß dann schließlich auch erzielen und die Partie drehen. Lange sah es so aus, als würde sich die SVG Bleiburg diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen und in das Achtelfinale des Cups aufsteigen. Kurz vor Schluss kam aber nochmal der SV Bad St. Leonhard. Die 89. Minute war schon angebrochen als Fabian Pirker zum 2:2 netzte. Die Euphorie war da und so verhinderte Patrick Schlacher mit einem Last-Minute-Treffer in der 92. Minute das Elferschießen und schoss seine Mannschaft im letzten Abdruck in die nächste Runde. Bitter für die SVG Bleiburg, die in den letzten Minuten den sichergeglaubten Sieg hergab.

Zan Sekaucnik, Co-Trainer SVG Bleiburg:

„Grundsätzlich war es eine offene Partie. Es gab viele Chancen auf beide Seiten und hätte auch 7:6 ausgehen können. Hätten wir mehrere genützt, wären vielleicht wir als Sieger vom Platz gegangen. Die Führung in der zweiten Hälfte hat sich für uns sehr sicher angefühlt, doch dann kam, wie es zurzeit öfter bei uns der Fall ist, Unkonzentriertheit und auch Pech in unser Spiel und wir verschenkten den sichergeglaubten Sieg. Der volle Fokus liegt jetzt auf den nächsten Ligapartien. Im Abschlusstraining werden wir alles mobilisieren um gegen Spittal zu punkten und auch nach dem darauffolgenden spielfreien Wochenende wollen wir wieder voll bei der Sache sein. Wir wollen in der Tabelle dort hin, wo wir hingehören.“

Dieses Wochenende haben die Bleiburger gegen eine aufblühende Spittaler Mannschaft die Chance, die rote Laterne abzugeben. In der Unterliga geht es für den SV Bad St. Leonhard am Samstag weiter gegen den SV Donau Klagenfurt. Bereits in zwei Wochen geht es dann für die Lavanttaler schon im Cup-Achtelfinale ran. Der Gegner kommt aus der Hauptstadt und heißt KAC.