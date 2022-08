Eine "gute" Nullnummer zwischen dem KAC und Lendorf

Details Samstag, 27. August 2022 16:37

Der KAC 1909 und der FC Hand in Hand Werker Lendorf trennten sich torlos remis. Es war aber trotz fehlender Treffer ein attraktives Spiel, wo beide Teams es auf den Sieg anlegten.

Nervöser Beginn legt sich bald

Der KAC gab Torjäger Gräfischer vor, Trainer Klaus Thuller stellte Andreas Schritliser als Stürmer auf, der auch die erste Chance vorfand. Das Spiel, in der Anfangsphase noch fehleranfällig, nahm zunehmend Fahrt auf und gestaltete sich bis zum Schlusspfiff völlig offen. Christian Kautz und Florian Sixt sorgten für die gefährlichen Aktionen der Gäste

Beide Teams mit Chancen auf das Goldtor

Tore gab es auch im zweiten Durchgang keine zu sehen, obwohl das Spiel mit gutem Tempo zu gefallen wusste. Bei zwei Möglichkeiten blieb den Teams der Torschrei im Halse stecken. Beim KAC war es Sandro, der ein schlau geführtes Solo abschloss, Torhüter Lukas Kohlmaier war bereits geschlagen, aber der Ball wurde von einem Mitspieler noch von der Linie gekratzt.

Für Lendorf drückte Sandro Morgenstern nach einem schnell vorgetragenen Angriff vom 16er ab, der Ball hätte ganz genau neben die Stange gepasst. Torhüter Fabian Rabinig ging in die Horizontale und wehrte den schweren Ball mit Bravour zur Ecke ab, die nichts einbrachte. . Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich der KAC 1909 und Lendorf schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Klaus Thuller (Trainer KAC): „Es war ein gerechtes Remis.“

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Ein ausgeglichenes Spiel, wir haben derzeit leider eine Abschlussschwäche und bringen den Ball nicht im Tor unter.“

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto des KAC 1909 und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei.

Der FC Hand in Hand Werker Lendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Die Gäste verbuchten insgesamt einen Sieg, vier Remis und zwei Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der FC Lendorf im Klassement weiter an Boden.

Am nächsten Freitag reist der KAC 1909 zu SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, zeitgleich empfängt Lendorf den ATUS Ferlach.